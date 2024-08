An ninh trật tự Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ở Quảng Nam: Phát huy hiệu quả, liên tiếp lập công Bám sát cơ sở, nêu cao tinh thần cảnh giác và kịp thời hỗ trợ tích cực cho công an xã, sau tròn 1 tháng ra mắt (từ 1/7), lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã lập được nhiều chiến công.

Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trực tiếp dẫn đường, giúp công an xã bắt giữ các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Đ.T

Bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội

Cuối tháng 7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc bắt tạm giam 3 đối tượng Dương Đình Ch. (SN1998), Phan Lương Th. (SN1998) và Nguyễn Ngọc V. (SN1993, cùng trú tại địa phương) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, trưa 8/7, anh Lê Văn Nhựt - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) thôn Phú Xuân (xã Đại Thắng, Đại Lộc) phát hiện một nhóm đối tượng tìm đến khu vực bãi bồi triền sông Thu Bồn có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên nhanh chóng báo cáo Công an xã Đại Thắng.

Công an xã phân công lực lượng khẩn trương phối hợp với Tổ bảo vệ ANTT hai thôn Phú Xuân và Phú Long mai phục, theo dõi nhóm đối tượng.

Nhờ am hiểu địa hình khu vực bãi bồi, lực lượng bảo vệ ANTT hai thôn Phú Xuân, Phú Long dẫn đường, bắt quả tang 3 đối tượng Ch., Th. và V. đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng toàn bộ tang vật.

Hồ sơ được xử lý nhanh trong đêm, Công an xã Đại Thắng kịp thời chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc. Ghi nhận chiến công đầu của tổ bảo vệ ANTT các thôn này, lãnh đạo UBND xã Đại Thắng đã khen thưởng đột xuất đối với các cá nhân trong tổ bảo vệ, đồng thời khen thưởng Công an xã Đại Thắng sau vụ việc nói trên.

Ba đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bị tổ công tác lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở và Công an xã Đại Thắng bắt giữ. Ảnh: Đ.T

Tại Quế Sơn, vào 10/7, tổ bảo vệ ANTT của các thôn ở xã Quế Phú phối hợp tuần tra khép kín địa bàn. Trong quá trình tuần tra, các thành viên của tổ này phát hiện một đối tượng nhảy tường rào từ trong chùa Hương Sơn ra ngoài có nhiều biểu hiện nghi vấn nên báo Công an xã, đồng thời triển khai lực lượng kiểm tra.

Công an xã kịp thời có mặt, yêu cầu đối tượng giao nộp túi ny lon đang cầm trên tay nhưng đối tượng này không chấp hành, bỏ túi ny lon vào miệng và chống trả, cắn bị thương Phó Trưởng Công an xã.

Lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở cùng Công an xã khống chế đối tượng, đưa về trụ sở đấu tranh. Đối tượng sau đó khai nhận là Lê Quốc H. (SN1982, ngụ thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc), đồng thời chất rắn chứa trong các túi ny lon là ma túy đá vừa đặt mua của một người không rõ lai lịch.

Đối tượng trộm cắp bình ắc-quy (trái) ở xã Quế Thọ bị bắt giữ nhờ "tai mắt" của lực lượng bảo vệ ANTT ở thôn Phú Bình. Ảnh: P.B

Tai mắt của công an xã

Tinh thần cảnh giác, khẩn trương, quyết liệt trong đấu tranh trấn áp tội phạm của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã giúp củng cố tình hình ANTT ở địa bàn, thêm “tai mắt” cho công an xã để giữ bình yên cơ sở.

Đại diện công an xã Quế Thọ (Hiệp Đức) cho hay, ngay ngày đầu tiên ra mắt lực lượng này vào 1/7 vừa qua, tổ bảo vệ ANTT cơ sở đã lập công.

Sau khi nhận tin về vụ trộm cắp bình ắc-quy điện của người dân, công an xã đã thông báo cho các tổ bảo vệ ANTT ở các thôn phối hợp truy tìm đối tượng.

Anh Nguyễn Công Khánh - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Phú Bình (xã Quế Thọ) đã tổ chức rà soát, phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn xuất hiện tại địa bàn nên đã báo cáo Công an xã, đồng thời tiếp tục theo dõi đối tượng.

Nhờ anh Nguyễn Công Khánh trực tiếp dẫn đường, Công an xã Quế Thọ đã có mặt kịp thời, kiểm tra, đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Đối tượng này sau đó được xác định là thủ phạm vụ trộm cắp nói trên. Mở rộng điều tra, Công an xã xác định đối tượng này đã có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, có kết quả test nhanh dương tính với chất ma túy.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sau khi ra mắt đã nhanh chóng đi vào hoạt động nền nếp, phát huy hiệu quả, hoạt động đúng quy định.

“Trong bối cảnh tình hình trong nước và trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giúp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn, giúp nắm bắt và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm” nóng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống” - Đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết.