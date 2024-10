Quốc phòng - An ninh Quảng Nam nâng cao chất lượng tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới (QNO) - Chiều 15/10, đoàn công tác Bộ Công an có buổi làm việc với Công an tỉnh Quảng Nam về thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Công an Quảng Nam. Ảnh: Q.H

Đoàn công tác Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc làm Trưởng đoàn. Nội dung làm việc nhằm đánh giá tiến độ thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Công an Quảng Nam cho biết, quá trình thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới, Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh thực hiện hiệu quả chương trình nâng cao chất lượng trong xây dựng nông thôn mới.

Công an các đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa và tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về việc xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với công tác công an trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Qua đó, phối hợp với các ban, ngành, hội, đoàn thể các cấp thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Các đội nghiệp vụ, công an xã thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

Thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021 - 2025 trên các phương tiện thông tin đại chúng với nội dung, tiêu chí, giải pháp xây dựng nông thôn mới, nhất là chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại cơ sở.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác và Công an tỉnh Quảng Nam đã thảo luận, trao đổi, làm rõ một số vấn đề có liên quan trong thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới; đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc để có một số giải pháp tháo gỡ trong thời gian đến.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình biểu dương, đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới của Công an Quảng Nam.

Thời gian tới, Đại tá Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an về tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Phát huy sức mạnh lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để cùng lực lượng công an bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự và phát huy sức mạnh của nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát thực tế các mặt công tác trong thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự xây dựng nông thôn mới tại Công an xã Tam Giang và Công an huyện Núi Thành.