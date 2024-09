Tham gia bảo hiểm cho tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở: Cần thiết và hữu ích

Vận động tham gia chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang được các địa phương tích cực thực hiện. Chính sách này rất cần thiết và hữu ích vì đây là lực lượng xung kích trong bảo vệ an ninh trật tự, ứng phó các tình huống khẩn cấp ở cơ sở.

Tại xã Ninh Phước (Nông Sơn), UBND xã đã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Nông Sơn thực hiện các thủ tục, đăng ký tham gia chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) cho toàn bộ 16 người là thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) của xã. Đây là địa phương đầu tiên trong số 6 xã, thị trấn của huyện Nông Sơn tham gia chính sách cho thành viên tổ bảo vệ ANTT.

Được biết, số thành viên tham gia lực lượng này của toàn huyện Nông Sơn là 87 người. Theo BHXH huyện Nông Sơn, qua rà soát có 15/87 người đã tham gia BHXH bắt buộc không chuyên trách và BHXH tự nguyện.

Xã Ninh Phước tham gia thêm được 16 người, như vậy số người còn lại trong lực lượng này chưa tham gia sẽ được BHXH phối hợp với UBND các xã, thị trấn vận động, tuyên truyền để các thành viên tích cực tham gia.

Theo ông Nguyễn Quang Châu - Giám đốc BHXH huyện Nông Sơn, để vận động thành viên tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia chính sách, BHXH phối hợp với các xã tổ chức hội nghị tuyên truyền.

Các chính sách hỗ trợ của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 14, Quyết định 1860 của UBND tỉnh, quyền và lợi ích của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đều được phổ biến cụ thể.

Ông Châu thông tin: “Qua các hội nghị, phần lớn ý kiến đều mong muốn biết rõ hơn về quyền lợi khi tham gia, nếu không còn trong lực lượng này nữa thì việc dừng đóng sẽ như thế nào, quyền lợi lúc đó sẽ ra sao.

Một số người còn băn khoăn mức nhận lương hưu bao nhiêu, mong muốn được có bảng minh họa mức đóng, mức hưởng để dễ dàng chọn lựa. BHXH huyện đều giải đáp cụ thể, nêu rõ ràng các quyền lợi, mức đóng, hỗ trợ mọi thủ tục để lực lượng này yên tâm tham gia.

Đây là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng để họ cống hiến và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn ANTT và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn”.

Thành viên tham gia tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở là lực lượng tham gia vào nhiều công việc quan trọng, góp phần bảo vệ an ninh ở cơ sở. Sức khỏe, tính mạng của các thành viên thuộc lực lượng này cần được đảm bảo, nên HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14 ngày 21/6/2024 quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên tổ bảo vệ ANTT; chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trong đó, Nghị quyết 14 quy định hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, ngoài mức hỗ trợ BHXH tự nguyện theo quy định của Chính phủ, hàng tháng người tham gia tổ bảo vệ ANTT tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất theo quy định.

Trường hợp một người thuộc đối tượng áp dụng của các nghị quyết khác của HĐND tỉnh thì chỉ hưởng mức hỗ trợ cao nhất; được ngân sách tỉnh hỗ trợ 3% mức lương cơ sở/người/tháng để đóng BHYT (trừ đối tượng đang được hưởng chế độ BHYT theo quy định).

Chính sách này đã động viên kịp thời người tham gia tổ bảo vệ ANTT cơ sở. Khi chính sách ra đời, BHXH tỉnh đã yêu cầu BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng với các huyện, xã thực hiện.

Đặc biệt, khi thành viên tổ bảo vệ ANTT thường xuyên tham gia những công việc đảm bảo ANTT, thậm chí có lúc nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng thì sự bảo vệ của các chính sách sẽ giúp họ yên tâm hơn, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hơn 363 tỷ đồng

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo về tình hình chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu tổng hợp, tính đến hết tháng 8/2024, tổng số tiền chậm đóng các loại bảo hiểm nêu trên trong toàn tỉnh là 363,4 tỷ đồng. Trong đó, số tiền chậm đóng của khối doanh nghiệp hơn 252 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các khối đơn vị chậm đóng. Trong tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trên toàn tỉnh, có 1.160 đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, với số tiền chậm đóng hơn 149,2 tỷ đồng, trong đó có những đơn vị khó thu (các đơn vị giải thể, phá sản, mất tích, ngừng hoạt động…) với số tiền chậm đóng hơn 38,5 tỷ đồng.



BHXH tỉnh đã phối hợp với các cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất. Qua thanh tra, kiểm tra, đã yêu cầu các đơn vị truy đóng do chưa tham gia BHXH, BHTN, BHYT đối với 68 lao động, truy đóng do đóng thiếu thời gian đối với 1 lao động, truy đóng do đóng thiếu mức quy định với 640 lao động, hoàn trả do lao động đóng không đúng đối tượng với 2 lao động, thu số tiền chậm đóng của các đơn vị sử dụng lao động hơn 2,5 tỷ đồng.

BHXH tỉnh đã ban hành 2 quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản đối với 2 đơn vị chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản là 61,9 triệu đồng.

LÊ DIỄM