Giảm nghèo - An sinh Xã đầu tiên của Quảng Nam đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở (QNO) - Tại huyện Tiên Phước, xã Tiên Hiệp là xã đầu tiên trong cả tỉnh đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự xã Tiên Hiệp trong lễ ra mắt. Ảnh: D.L

Theo BHXH huyện Tiên Phước, ngày 2/7/2024, UBND xã Tiên Hiệp đã đăng ký đóng BHXH tự nguyện cho 15 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại xã. Đây cũng là xã đầu tiên trong toàn huyện Tiên Phước cũng như tỉnh Quảng Nam đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho nhóm này.

Theo Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 21/6/2024 quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (Tổ BVANTT) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ngoài các chế độ chính sách liên quan đến tiền lương và các quyền lợi khác còn được hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện. Ngoài mức hỗ trợ BHXH tự nguyện quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ, hàng tháng người tham gia Tổ BVANTT tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp một người thuộc đối tượng áp dụng của các Nghị quyết khác của HĐND tỉnh thì chỉ hưởng mức hỗ trợ cao nhất. Đối với hỗ trợ đóng BHYT, người tham gia Tổ BVANTT được ngân sách tỉnh hỗ trợ 3% mức lương cơ sở/người/tháng để đóng BHYT (trừ đối tượng đang được hưởng chế độ BHYT theo quy định).

Ngay sau khi Nghị quyết ra đời, BHXH huyện Tiên Phước đã chủ động triển khai chính sách này đến 15 xã, thị trấn và nhân viên các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn về chế độ chính sách đối với thành viên Tổ BVANTT ở cơ sở. Tiên Hiệp là xã đầu tiên, BHXH huyện Tiên Phước sẽ tiếp tục tuyên truyền thực hiện ở 14 xã, thị trấn còn lại.