Kinh tế Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 7 tháng đầu năm tăng 7,7% so cùng kỳ (QNO) - Ông Lê Vũ Thương - Giám đốc Sở Công Thương cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp (IPP) tháng 7 ước tính giảm 5,4% so tháng trước nhưng tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước.

Cộng dồn 7 tháng đầu năm, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,7%. Ảnh: Q.VIỆT

Cụ thể, ngành khai khoáng giảm 5,9% so với tháng 6 nhưng tăng 33,4% so với cùng kỳ; ngành chế biến, chế tạo giảm 5,7% so với tháng trước, tăng 22,9% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 2,8% so với tháng 6, tăng 2,2% cùng kỳ; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải giảm 1,0% so với tháng trước, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Cộng dồn đến hết tháng 7, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,7% so cùng kỳ. Trong đó, khai khoáng giảm 6,7% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,7%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 13,4%; ngành sản xuất cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 13,1%...

Vải dệt từ sợi bông trong 7 tháng đầu năm tăng 11,5% so với cùng kỳ. Ảnh: Q.VIỆT

Theo ông Lê Vũ Thương, một số sản phẩm công nghiệp trong 7 tháng năm 2024 có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước là sản phẩm ô tô sản xuất, lắp ráp đạt gần 40,9 nghìn chiếc (tăng 14,4%); vải dệt từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên là 1.359 nghìn mét vuông (tăng 11,5%); bộ com lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, quần yếm, quần soóc cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc là 90,5 triệu cái (tăng 15,5%); vải mành dùng làm lốp là 35 triệu mét vuông (tăng 74,6%); chỉ may làm từ sợi tơ là 2,9 nghìn tấn (tăng 4,5%); vỏ bào, dăm gỗ là 366,7 nghìn tấn (tăng 38%); gạch xây dựng bằng đất sét nung là 69 triệu viên, tăng 30,3%).

Trong khi đó, những sản phẩm công nghiệp trong 7 tháng năm 2024 có chỉ số sản xuất sản phẩm giảm so với cùng kỳ là cát tự nhiên khác (giảm 22,9%); nước ngọt ( giảm 1,6%); bia các loại (giam 71,3%); điện trở biến đổi kiểu dây quấn (giảm 18,2%); điện sản xuất (giảm 19,4%)…