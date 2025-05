Lâm nghiệp Chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Nam Trà My: Bảo vệ nghiêm diện tích rừng được giao (QNO) - Từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng mà lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng cùng với cộng đồng dân cư ở Nam Trà My có trách nhiệm hơn với lâm phận được giao quản lý, qua đó góp phần kéo giảm rõ rệt tình trạng xâm hại tài nguyên rừng trên địa bàn.

Lực lượng chuyên trách BQL rừng phòng hộ Nam Trà My tuần tra, bảo vệ rừng trong lâm phận được giao quản lý, bảo vệ. Ảnh: HỒ QUÂN

Củng cố lực lượng giữ rừng chuyên nghiệp

Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ huyện Nam Trà My được giao quản lý, bảo vệ gần 54.009,6ha rừng. Trong đó, diện tích hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là hơn 40.099ha. Ông Nguyễn Vĩnh Hiền – Phó Giám đốc phụ trách BQL rừng phòng hộ Nam Trà My cho hay, hiện nay đơn vị đã tuyển dụng, ký kết hợp đồng với 230 người bảo vệ rừng chuyên trách. Lực lượng này đang được bố trí tại 25 chốt trên địa bàn 10 xã thuộc huyện Nam Trà My và 1 tổ bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cơ động.

“Thời gian qua, lực lượng chuyên trách bám sát địa bàn, phân công trực chốt 24/24h và tuần tra bảo vệ trên lâm phận quản lý. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho người địa phương nâng cao ý thức bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Nhờ đó, số vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm dần qua từng năm” – ông Hiền nói.

Lực lượng chuyên trách phối hợp chính quyền địa phương, kiểm lâm địa bàn tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng cho cộng đồng. Ảnh: BQL rừng phòng hộ Nam Trà My.

Ông Hiền thông tin, nếu như 2021 có 17 vụ vi phạm thì đến năm 2024 chỉ còn 6 vụ. Trong 3 tháng đầu năm 2025, qua đợt tuần tra, truy quét chỉ phát hiện, lập biên bản 1 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Cụ thể là vi phạm về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, xảy ra tại lô 3 khoảnh 2, tiểu khu 791 (thuộc thôn 2, xã Trà Leng, Nam Trà My), tang vật tịch thu là 2 cây gỗ rừng có khối lượng hơn 8,5m3.

Ngoài ra, các hành vi bẫy bắt động vật hoang dã cũng giảm rõ rệt. Từ đầu năm đến nay phát hiện, tháo dỡ 60m lưới tàng hình dùng để bẫy chim hoang dã và 6 bẫy kẹp. “Phần lớn lực lượng chuyên trách là người địa phương nên hiểu rõ văn hóa, tập quán canh tác, dấu hiệu phá rừng, bẫy bắt động vật hoang dã nên các hành vi vi phạm được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Chúng tôi đang nỗ lực để chấm dứt hoàn toàn tình trạng xâm hại, lấn chiếm rừng trái phép trên lâm phận quản lý” – ông Hiền cho biết.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Vĩnh Hiền – Phó Giám đốc phụ trách BQL rừng phòng hộ Nam Trà My chia sẻ về hiệu quả chính sách chi trả DVMTR:

Trách nhiệm và sinh kế

Trong lâm phận BQL rừng phòng hộ Nam Trà My quản lý có hơn 1.085ha diện tích rừng tự nhiên ngoài lưu vực chi trả DVMTR được giao cho 46 hộ gia đình tham gia bảo vệ. Trong đó, 26 hộ ở thôn 2 và thôn 3 (xã Trà Vân) được giao bảo vệ hơn 583,4ha; 20 hộ ở thôn 1 và thôn 2 (xã Trà Vinh) bảo vệ hơn 501,65ha.

Lực lượng chuyên trách phối hợp cộng đồng dân cư tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: PHAN VINH

Trước đây diện tích này giao cho cộng đồng theo Nghị định 75/2015 của Chính phủ. Cuối năm 2023, khi Nghị định 75 hết hiệu lực, kinh phí chi trả cho cộng đồng bảo vệ rừng được thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, với số tiền 600.000 đồng/ha.

Ông Nguyễn Đình Bi – Nhóm trưởng bảo vệ rừng thôn 1, xã Trà Vinh cho biết, những hộ là thành viên trong nhóm được địa phương, cộng đồng tin tưởng, có sức khỏe tốt và nhất là tâm huyết với công tác bảo vệ rừng. Mỗi tháng, một hộ phải tuần tra 6 lần, mỗi lần kéo dài 2 ngày, đảm bảo không để trống diện tích được giao quản lý, bảo vệ.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Ngọc - Nhóm trưởng bảo vệ rừng thôn 3, xã Trà Vân, nhận kinh phí tuần tra, bảo vệ rừng, nên mỗi thành viên trong nhóm càng trách nhiệm, quyết tâm hơn trong việc gìn giữ diện tích rừng được nhà nước giao. Đây vừa là sinh kế, vừa hạn chế rủi ro thiên tai gây ra mỗi năm.

[VIDEO] - Lực lượng chuyên trách, phối hợp với kiểm lâm địa bàn, cộng đồng địa phương tuần tra, bảo vệ rừng: