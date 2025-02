Giao thông - Xây dựng Chính phủ yêu cầu xử lý các tồn tại về kết cấu hạ tầng giao thông (QNO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa ký văn bản chỉ đạo về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025.

Mục tiêu cao nhất của bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là giảm thiệt hại tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân. Trong ảnh: Người dân tham gia giao thông trên tuyến ĐH4 huyện Núi Thành (ảnh chụp tháng 11/2024). Ảnh: ĐÔNG YÊN

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo chỉ thị tăng cường triển khai có hiệu quả các quy định mới trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2025.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, Nghị định số 151/2024/NĐ-CP và quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để hình thành thói quen chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, lập lại trật tự kỷ cương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xác định mục tiêu cao nhất là giảm thiệt hại tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân, xác định an ninh, an toàn của người dân phải được đặt lên hàng đầu.

Bộ Công an chủ trì, cùng với Bộ GTVT rà soát, đánh giá và đề xuất kiện toàn mô hình của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2025.

Khi xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, chậm nhất trong 2 giờ phải báo cáo nhanh với Thủ tướng Chính phủ về nguyên nhân ban đầu, tình hình cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn. Đồng thời đề xuất nội dung để Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục công tác thăm hỏi, động viên, cứu chữa người bị nạn và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn.

Bộ GTVT tiếp tục hoàn thiện, pháp lý hóa các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, như hành lang giao thông, thiết kế hạ tầng, kết cấu giao thông, cảnh báo, biển báo, phương tiện giao thông…

Các bộ, ngành, địa phương tập trung đề xuất và thực hiện các giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông bền vững tại các thành phố và đô thị lớn. Tăng cường các giải pháp quản lý an toàn giao thông, quản lý lái xe tại các đơn vị kinh doanh vận tải.

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo thẩm quyền, trong đó tập trung rà soát, khắc phục, tổ chức các hệ thống báo hiệu đường bộ hợp lý, cắm bổ sung biển báo hướng dẫn, kẻ vạch phân chia làn đường, phần đường...

Sửa chữa, khắc phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông, khôi phục hoặc mở rộng hệ thống đồng hồ đếm ngược tín hiệu đèn; tổ chức phân luồng giao thông tổng thể thành phố, đô thị lớn không để tình trạng “xử lý chỗ này, phát sinh chỗ khác”; bảo đảm trật tự đô thị, xử lý lấn chiếm lòng đường, lề đường, trông giữ xe trái phép gây cản trở, ùn tắc giao thông...