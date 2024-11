Nhà nước và cử tri Chính quyền tỉnh Quảng Nam chủ động đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở UBND tỉnh vừa có báo cáo trả trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Cử tri kiến nghị: Hiện nay, nguy cơ tiềm ẩn sạt lở đất trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam ở mức báo động cao. Theo Đề án phòng chống thiên tai của tỉnh, toàn tỉnh có đến 93 điểm nguy cơ cao xảy ra sạt lở, chủ yếu tập trung ở miền núi. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thống kê bổ sung các điểm có nguy cơ sạt lở chủ động xây dựng các phương án, lựa chọn các địa điểm tái định cư di dời các hộ dân nằm trong khu vực này.

Về vấn đề này, UBND tỉnh cho biết, đã ban hành Công điện số 01 ngày 26/7/2024 về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trong thời gian tới. Trước diễn biến thiên tai ngày càng khốc liệt, ngày 4/10/2024, UBND tỉnh cũng đã có Công văn số 7558 về việc tiếp tục rà soát, tăng cường tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, chủ tịch UBND cấp huyện theo chức năng quản lý nhà nước được phân công và địa bàn quản lý, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục rà soát thực hiện đầy đủ nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản đã ban hành.

Chủ tịch UBND các huyện miền núi tập trung rà soát, xác định, thống kê khu vực nguy hiểm để cảnh giới, cảnh báo; chủ động sớm phương án tổ chức di dời người, phương tiện, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đối với những nơi chưa có điều kiện để di dời ngay, thì phải có phương án chủ động sơ tán khi có tình huống thiên tai để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Ngoài sản phẩm hiện trạng sạt lở đất đá thuộc đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam” - Khu vực tỉnh Quảng Nam do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Bộ TN-MT chuyển giao, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Một số giải pháp dự báo, cảnh báo sớm và phòng chống sạt lở đất phục vụ bố trí dân cư ở 3 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam”. Nhiệm vụ này đã nghiệm thu, tạm chuyển giao tại Quyết định số 2145, ngày 9/10/2023, Sở NN&PTNT đã chuyển cho các địa phương, đơn vị liên quan tại Công văn số 3043 ngày 10/11/2023.

Các vị trí điểm sạt trượt tại huyện Nam Trà My gồm: làng Tăk Chay (thôn 5, Trà Cang), làng Lăng Lương (thôn 1, Trà Tập), khu trung tâm hành chính huyện thuộc thôn 1, xã Trà Mai và khu dân cư, trường học tại làng Tăk Pong, thôn 1 xã Trà Linh; huyện Tây Giang: thôn H’juh, xã Ch’Ơm; huyện Nam Giang: thôn 56B xã Đắc Pre... nằm trong các vùng có cảnh báo nguy cơ sạt lở theo các đề tài, nhiệm vụ nêu trên.

Tuy nhiên, hiện nay nguy cơ rủi ro sạt lở đất đối với người dân ở khu vực miền núi, ven sông, ven biển rất cao, trong khi điều kiện sắp xếp dân cư còn rất khó khăn. Do vậy, đề nghị UBND các huyện rà soát theo các đề tài, nhiệm vụ nói trên, chỉ đạo phòng ban, UBND xã rà soát, lập phương án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân chịu ảnh hưởng theo Nghị quyết số 23, ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025.