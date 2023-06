Chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn

(QNO) - Sáng nay 19/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) cùng các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Nhân Dân

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả việc thành lập và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; đồng thời trao đổi, thảo luận, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; xác định nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, góp phần tiếp tục đẩy mạnh công tác PCTNTC, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị được kết nối đến tất cả điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có các Phó Trưởng ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh.

Khởi tố mới 530 vụ án/1.858 bị can phạm tội về tham nhũng

Chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) thống nhất ngày 10/5/2022. Báo cáo tại hội nghị, ông Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết, chỉ sau gần 3 tháng từ khi có nghị quyết của Trung ương, 63/63 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nhanh chóng được thành lập.

Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh sau 1 năm đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến ngày càng rõ nét hơn trong công tác PCTNTC ở địa phương, nhất là trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trước đây.

Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; chuyển 286 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, tăng gấp 3 lần so với thời điểm 1 năm trước khi thành lập.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực và các vụ án, vụ việc kéo dài, dư luận xã hội quan tâm ở từng địa phương.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa 444 vụ án, 156 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đã khởi tố mới 530 vụ án/1.858 bị can phạm tội về tham nhũng; số cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tham nhũng, tiêu cực là 1.132 bị can. Xử lý kỷ luật 15 tổ chức đảng, gần 80 cán bộ, công chức các cơ quan có chức năng PCTNTC sai phạm về tham nhũng, tiêu cực.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTNTC được quan tâm; vai trò của MTTQ, báo chí và nhân dân trong PCTNTC được phát huy. Từ đầu năm đến nay có 37 tỉnh, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung và giá trị cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố và cơ quan Trung ương đã báo cáo kết quả và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác PCTNTC nói chung, hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh nói riêng trong thời gian qua.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, những kết quả được nêu tại hội nghị đã khẳng định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là đúng đắn, cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Thể hiện quyết tâm cao của các địa phương, sự đồng lòng, nhất trí từ Trung ương đến địa phương và cơ sở; sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tinh thần “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Về nhiệm vụ thời gian đến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; phải hoạt động nền nếp, bài bản, thực chất, theo đúng chức năng, nhiệm vụ; hiệu quả công tác ngày càng cao.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là “cánh tay nối dài” của Ban Chỉ đạo Trung ương, với chức năng là chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác PCTNTC ở địa phương. Do vậy, các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ, tổ chức công việc, hoạt động phải hết sức khoa học, chặt chẽ, bài bản, nền nếp, bảo đảm thực chất, có kết quả cụ thể, rõ ràng, tránh phô trương, hình thức, “được chăng hay chớ”, nhất là tránh tình trạng “đầu voi đuôi chuột”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ban Chỉ đạo cấp tỉnh không trông chờ ỷ lại cấp trên. Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chứ không làm thay công việc của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Ban Nội chính Trung ương - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nếu nơi nào không làm hoặc làm không đến nơi đến chốn, chưa có hiệu quả thì đề xuất, nhẹ thì kiểm điểm rút kinh nghiệm, nặng không làm thì phải xử lý trách nhiệm, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu, quyết liệt, tự soi tự sửa, nói đi đôi với làm, trực tiếp làm, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý lý nghiệm hành vi tham nhũng, tiêu cực. “Muốn thế thì người đứng đầu phải gương mẫu, không vướng bận vào bất cứ việc gì thì mới làm được, vướng vào rồi thì “há miệng mắc quai”. “Chân mình thì lấm bê bê/ Lại cầm bó đuốc mà rê chân người”” - Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư đề nghị từng thành viên Ban Chỉ đạo, cấp ủy, tổ chức đảng xác định lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm, những nơi có nhiều dư luận, phản ánh, đơn thư về tham nhũng, tiêu cực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân né tránh, dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Cơ quan, đơn vị, địa phương nào nếu tự kiểm tra, giám sát không phát hiện ra tham nhũng, tiêu cực mà sau đó các đoàn thanh tra, kiểm toán của trung ương phát hiện ra có tiêu cực thì người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương đơn vị đó phải chịu trách nhiệm và phải có hình thức xử lý nghiêm”.