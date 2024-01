Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ tháng 1/2024

(QNO) - Sáng nay 2/1, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 1/2024 dưới sự chủ trì của các đại biểu Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Đặng Thị Bảo Trinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Các ĐBQH Dương Văn Phước và Đặng Thị Bảo Trinh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 1/2024. Ảnh: N.Đ

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Tấn Minh (khối phố An Bàng, phường Cẩm An, TP.Hội An) và người đại diện theo ủy quyền phản ánh, năm 2018 TP.Hội An triển khai dự án Khu đô thị An Bàng (phân khu 1) ở phường Cẩm An. Gia đình ông Minh đã nghiêm túc chấp hành việc bàn giao toàn bộ diện tích 1.849,9m2 đất trồng cây hàng năm bị ảnh hưởng bởi dự án.

Thời điểm thu hồi đất, gia đình ông Minh đề đạt với UBND TP.Hội An xin được xét cho mua đất, chọn vị trí mua đất ở khi bị thu hồi đất nông nghiệp trong khu tái định cư phân khu 1 của dự án. Nguyện vọng nêu trên của gia đình ông đã được UBND TP.Hội An đồng ý giải quyết thể hiện qua nội dung Công văn số 3151 ngày 29/8/2017.

Tuy nhiên, theo ông Minh, đã gần 5 năm qua, sau khi bàn giao toàn bộ thửa đất hơn 1.849,9m2 trên cho dự án, đến nay gia đình ông vẫn chưa được chính quyền thành phố giải quyết được mua lô đất ở và được phép chọn vị trí mua đất ở khi bị thu hồi đất nông nghiệp trong khu tái định cư của dự án.

Theo tìm hiểu, trước đây, theo Công văn số 3706 ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh về việc giải quyết vướng mắc thu hồi đất nông nghiệp tại các dự án đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP.Hội An và Công văn 3151 ngày 29/8/2017 của UBND TP.Hội An về việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất nông nghiệp tại các dự án theo Công văn số 3706, hộ gia đình ông bị thu hồi 1.849,9m2 đất nông nghiệp thì được giao lại 200m2 đất ở có thu tiền sử dụng đất.

Tại Công văn số 913 ngày 24/4/2023, UBND TP.Hội An cho biết, ngày 6/7/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4374 về việc hủy bỏ Công văn số 3706 ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh về việc giải quyết vướng mắc thu hồi đất nông nghiệp tại các dự án đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP.Hội An. Đồng thời, UBND tỉnh đã có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét có hướng chỉ đạo cụ thể.

Người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Tấn Minh trình bày nội dung kiến nghị tại buổi tiếp dân. Ảnh: N.Đ

Trao đổi với ông Nguyễn Tấn Minh và người đại diện theo ủy quyền, đại diện Sở TN-MT và Thanh tra tỉnh khẳng định, việc giải quyết giao lại 200m2 đất ở cho hộ ông Nguyễn Tấn Minh như tinh thần Công văn 3706 ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh là không có cơ sở xem xét giải quyết theo định của Luật Đất đai năm 2013. Cơ quan tham mưu đã phải kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc tham mưu ban hành công văn này. Đến nay, UBND tỉnh cũng chưa nhận được văn bản phản hồi từ Trung ương.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn Phước cho biết, lúc UBND tỉnh ban hành Công văn số 3706 với mong muốn giải quyết đảm bảo quyền lợi đối với các trường hợp bị thu hồi đất nông nghiệp nhiều tại TP.Hội An.

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành thì không có cơ sở giải quyết, song Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận phản ánh của ông Minh và sẽ đưa vào kế hoạch giám sát năm 2024 để nắm rõ vấn đề. Trên cơ sở đó, có thể đề xuất hướng giải quyết vừa nhân văn đối với trường hợp của ông Minh cũng như các trường hợp tương tự, vừa thể hiện rõ trách nhiệm của cơ quan dân cử với công dân.