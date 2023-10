Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Phú Ninh đạt thấp

(QNO) - Sáng nay 18/10, tại Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện Phú Ninh đã thông qua các nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2024; phê duyệt chủ trương đầu tư 8 dự án đầu tư công...

Tại kỳ họp, sau khi thảo luận các nội dung do UBND huyện Phú Ninh trình, HĐND huyện Phú Ninh đã thống nhất thông qua các nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2024; phê duyệt chủ trương đầu tư 8 dự án đầu tư công nhóm C và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023.

HĐND huyện Phú Ninh cũng đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trịnh Ngọc An - Trưởng phòng NN&PTNT huyện do bố trí công tác khác.

Theo ông Vũ Văn Thẩm - Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh, kỳ họp đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2024 để trình tỉnh phê duyệt trên cơ sở căn cứ diện tích các loại đất đã được phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã.

Kế hoạch sử dụng đất là cơ sở đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; pháp lý quan trọng cho công tác giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023, UBND huyện Phú Ninh cho biết, đối với nhóm đất phi nông nghiệp, diện tích đăng ký kế hoạch đến nay đã thực hiện được 11,12/298,56ha, đạt tỷ lệ 3,72% kế hoạch được duyệt.

Đối với diện tích đất phi nông nghiệp đăng ký kế hoạch đến nay đã thực hiện được diện tích 11,12/300,14ha (tỷ lệ đạt 3,70%).

Theo kế hoạch được duyệt, chỉ tiêu sử dụng đất chưa sử dụng là 205,9ha, giảm 1,58ha so với hiện trạng năm 2023. Kết quả thực hiện đến cuối năm kế hoạch, đất chưa sử dụng có diện tích 207,47ha, cao hơn 1,58ha so với chỉ tiêu được duyệt và diện tích không thay đổi so với hiện trạng năm 2022. Kết quả đất chưa sử dụng chuyển sang các mục đích sử dụng khác chưa thực hiện.