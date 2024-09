Chính quyền - đoàn thể Hội An điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn (QNO) - Chiều30/9, HĐND TP.Hội An khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 13 báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung danh mục đầu tư công kế hoạch năm 2024 và báo cáo điều chỉnh dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024.

Kỳ họp thứ 13 - HĐND TP. Hội An khóa XII. Ảnh: QUỐC HẢI



Tính đến hết ngày 15/9/2024, UBND thành phố đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cho các công trình do các cơ quan, ban ngành, địa phương làm chủ đầu tư là 376 tỷ đồng, đạt 58% tổng kế hoạch vốn giao đầu năm, trong đó phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 trên 49,6 tỷ đồng, đạt 100%.

Ước thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đến 30/9/2024 đạt 33% dự toán, tương đương 200 tỷ đồng/601,9 tỷ đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài đạt 82%, tương đương trên 40,8 tỷ đồng/49,6 tỷ đồng,…

HĐND thành phố thống nhất bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 4 dự án/công trình, với tổng mức đầu tư dự kiến là 27 tỷ đồng; tăng 15 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với dự án Đường ĐX31; thực hiện yêu cầu về PCCC tại Cụm Công nghiệp Thanh Hà và xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2024 của Công an tỉnh Quảng Nam…