Nam Trà My cần tập trung phát triển, mở rộng diện tích trồng cây dược liệu dưới tán rừng

(QNO) - Chiều nay 16/6, đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Nam Trà My để nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh và lãnh đạo các sở ngành cùng dự.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Nam Trà My chiều 16/6. Ảnh: A.N

Theo UBND huyện Nam Trà My, từ đầu năm đến nay, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu về kinh tế, với tốc độ tăng trưởng dự kiến tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến nay, tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 68.514 con; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 2.000 tấn. Địa phương trồng hơn 20ha dược liệu các loại, 5ha cây ăn quả; trồng và phát triển khoảng 1.235ha rừng, chủ yếu là rừng quế, dổi, sao đen... và đang phát triển khá tốt.

Lãnh đạo Sở GĐ-ĐT phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: A.N

Thời gian qua, bên cạnh quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư hiệu quả, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải quyết về đất đai, môi trường và giải phóng mặt bằng; tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi...

Bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của Nam Trà My còn tồn tại một số hạn chế như: mặc dù thu ngân sách xấp xỉ đạt 70% dự toán giao nhưng cơ cấu nguồn thu không bền vững; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp; tiến độ triển khai thi công một số dự án công trình chưa đảm bảo theo nhu cầu bức thiết...

Vượt qua khó khăn, chính quyền Nam Trà My nỗ lực đảm bảo ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: A.N

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đánh giá cao nỗ lực của chính quyền huyện Nam Trà My trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, kết quả đó cho thấy quá trình triển khai quyết liệt, đồng bộ các chính sách của Trung ương và tỉnh dành cho đồng bào miền núi.

Để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đồng chí Phan Việt Cường đề nghị địa phương tiếp tục huy động nguồn lực, xây dựng các mô hình sinh kế hiệu quả, tập trung cho các giải pháp giảm nghèo. Tập trung nguồn lực cho đầu tư hạ tầng giao thông, đảm bảo việc đi lại thuận lợi cho đồng bào, thúc đẩy quá trình giao thương, phát triển kinh tế.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: A.N

Đồng chí Phan Việt Cường cũng đề nghị thời gian tới, Nam Trà My tập trung phát triển, mở rộng diện tích trồng cây dược liệu dưới tán rừng, nhất là sâm Ngọc Linh; đồng thời tạo điều kiện đầu ra, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc trưng của vùng, góp sức cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, chú trọng công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp dân cư miền núi; chú trọng các giải pháp thuần tự nhiên nhằm hạn chế quá trình phá vỡ kết cấu đất, dẫn đến gây nguy cơ sạt lở cao...