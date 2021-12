Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà người dân Nam Trà My (clip)

(QNO) - Sáng nay 16.12, nhân chuyến công tác tại Quảng Nam, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với huyện Nam Trà My. Cùng đi có đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu; Thiếu tướng Cao Phi Hùng - Phó Tư lệnh Quân khu 5.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân động viên lãnh đạo Nam Trà My cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Ảnh: A.N

Theo báo cáo của huyện Nam Trà My, địa phương hiện có khoảng 97% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, với 3 dân tộc chính là Ca Dong, Xê Đăng, Mơ Nông. Nằm ở độ cao trung bình 1.300m so với mực nước biển, khí hậu và thổ nhưỡng ở Nam Trà My phù hợp để phát triển cây dược liệu dưới tán rừng như đẳng sâm, đương quy, giảo cổ lam, quế Trà My, đặc biệt là sâm Ngọc Linh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, động viên gia đình chính sách ở thôn 1 (xã Trà Mai, Nam Trà My). Ảnh: A.N

Hiện, có trên 1.500 hộ trồng các loại cây dược liệu, riêng cây sâm Ngọc Linh có hơn 1.200 hộ trồng với tổng diện tích khoảng 1.650 ha. Phát triển dược liệu dưới tán rừng được xem là giải pháp than chốt giúp huyện miền núi cao này giảm nghèo bền vững. Tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của Nam Trà My giảm xuống còn hơn 24%.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi thăm, làm việc với chính quyền và nhân dân Nam Trà My. Ảnh: A.N

Những năm gần đây, Nam Trà My liên tiếp hứng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra. Cuối năm 2020 xảy ra nhiều trận sạt lở núi khiến 19 người chết, 13 người mất tích, 33 người bị thương. Cùng với đó, đã có 95 ngôi nhà bị vùi lấp, nhiều công trình hạ tầng dân sinh bị tàn phá nặng nề.

Mùa mưa bão năm 2021, dù không bị thiệt hại về người nhưng thiên tai đã làm hư hỏng nhiều cơ sở hạ tầng, các tuyến đường huyết mạch trên địa bàn Nam Trà My. Trong điều kiện khó khăn về nguồn lực, chính quyền tỉnh và Nam Trà My đã nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống người dân miền núi.

Nhân dịp đến thăm và làm việc tại Nam Trà My, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà động viên người dân khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Ảnh: A.N

Chia sẻ với những khó khăn của Nam Trà My trong khắc phục hậu quả thiên tai, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn chính quyền và người dân Nam Trà My cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước; khơi dậy sự phát triển của vùng đất cách mạng. Đồng thời phát huy lợi thế về rừng, nhất là mở rộng trồng sâm Ngọc Linh làm động lực vươn lên phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc với huyện Nam Trà My:

Your browser does not support the video tag.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Quảng Nam, huyện Nam Trà My tiếp tục thực hiện tốt chủ trương chung của Đảng và Nhà nước; không lơ là, chủ quan đối với công tác phòng chống dịch Covid-19; chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình mất người thân, nhà cửa trong các đợt mưa lũ vừa qua... để bà con yên tâm đón tết cổ truyền của dân tộc.

Phó Chủ tịch nước trao bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho huyện Nam Trà My. Ảnh: A.N

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 40 suất quà đến các gia đình chính sách và 200 suất quà cho trẻ em khó khăn trên địa bàn Nam Trà My.

Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước cũng trao 11 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 550 triệu đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ của huyện; cùng nhiều quà tặng của Quân khu 5, Tỉnh ủy Quảng Nam.

Trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: A.N

* Đến thăm, trao quà cho 2 hộ thương binh Hồ Thị Bông và Nguyễn Văn Út (thương binh, ở thôn 1, xã Trà Mai), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những đóng góp của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc.



Thăm thương binh Nguyễn Văn Út. Ảnh: A.N

Phó Chủ tịch nước mong muốn các gia đình chính sách cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng cho cộng đồng. Đặc biệt, giáo dục con cháu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong việc vận động người thân tích cực tham gia xây dựng cuộc sống mới, giảm nghèo bền vững...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và trao quà động viên gia đình thương binh tại Nam Trà My:

Your browser does not support the video tag.

* Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã dâng hoa, viếng hương Nhà lưu niệm Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (xã Tiên Cảnh, Tiên Phước).

Đoàn công tác Phó Chủ tịch nước viếng hương Nhà lưu niệm Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: A.N

Viếng hương Nhà lưu niệm Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng: