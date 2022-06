Quảng Nam tham vấn chuyên gia về quy hoạch xây dựng đô thị ven biển, ven sông

(QNO) - Sáng nay 25.6, UBND tỉnh phối hợp với Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Quy hoạch xây dựng đô thị ven biển, ven sông theo hướng sinh thái và bền vững”. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng KTS Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam chủ trì buổi hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, Quảng Nam có đầy đủ biên giới, hải đảo, sân bay, cảng biển, đồng bằng, miền núi. Sau 25 năm chia tách tỉnh, hầu hết các đô thị trên địa bàn tỉnh đã có bước đột phá. Trong quá trình phát triển, các địa phương cũng đã tích cực học tập, đúc kết kinh nghiệm từ nhiều thành phố trên cả nước, nước ngoài, xây dựng đô thị theo hướng bền vững.

Các bộ, ngành trung ương, đơn vị, hiệp hội đã tham gia hỗ trợ địa phương ngay từ đầu trong quy hoạch. Đô thị là khu vực đóng góp GDP lớn nhất cho tỉnh, với lợi thế nhiều vùng đất ven sông, ven biển khá đắc địa.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng khu vực đô thị ven sông, ven biển nếu được quy hoạch, phát triển đúng hướng, bền vững, sẽ giúp Quảng Nam đi trước, đón đầu, duy trì nhịp độ phát triển. Đây cũng là một trong các hoạt động để thực hiện Nghị quyết 06 năm 2022 của Bộ Chính trị.

Trân trọng tình cảm, trách nhiệm của các chuyên gia, các nhà khoa học, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường mong muốn sẽ được lắng nghe những ý kiến tâm huyết cho công tác quy hoạch xây dựng đô thị của tỉnh trong tương lai.

Tập trung nhiều chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, các tham luận tại hội thảo lần này được đánh giá là nguồn tư liệu có độ tin cậy cao về vấn đề phát triển đô thị, đặc biệt là phát triển đô thị ven biển, ven sông trên địa bàn Quảng Nam theo hướng sinh thái và bền vững.

Nội dung được tập trung phân tích một số nội dung, bao gồm: Xác định vai trò, vị thế và xu hướng của đô thị ven biển, ven sông khu vực Duyên hải Miền Trung trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của các địa phương; Đánh giá thực trạng quy hoạch, quản lý phát triển đô thị ven biển, ven sông kết nối liên vùng theo hướng phát triển bền vững; Thực trạng và xu hướng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng ven biển của khu vực Duyên hải Miền Trung và tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, là định hướng phát triển đô thị ven biển, ven sông theo mô hình sinh thái, tăng trưởng xanh, thông minh gắn với phát triển du lịch bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; Đề xuất giải pháp quy hoạch không gian đô thị ven biển, ven sông.

Hội thảo cũng tập trung đề xuất quy hoạch kiến trúc đô thị ven sông, ven biển theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên và bản sắc văn hoá địa phương, khuyến nghị những cơ chế chính sách đặc thù, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của các đô thị ven biển, ven sông tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam có 19 đô thị, gồm 1 đô thị loại II (Tam Kỳ), 1 đô thị loại III (Hội An), 1 đô thị loại IV (Điện Bàn) và 16 đô thị loại V.

Tính liên kết của các đô thị ven biển, ven sông bước đầu được đảm bảo: Đô thị Điện Bàn hiện liên kết phát triển với Hội An, thành phố Đà Nẵng và khu vực phụ cận; Hội An, đô thị chuyên ngành, với định hướng phát triển đô thị gắn với phát triển du lịch được kết nối với đô thị Điện Bàn và khu vực Nam Hội An (Thăng Bình - Duy Xuyên); Khu vực phía Nam, đô thị Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh định hình cụm đô thị làm đối trọng với khu vực phía Bắc, là cụm đô thị chức năng tổng hợp: Hành chính chính trị - Công nghiệp - Dịch vụ và du lịch trên cơ sở gắn kết với các trung tâm công nghiệp.