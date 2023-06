Tổ chức đảng trong lực lượng biên phòng phải thực sự trong sạch vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu

(QNO) - Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh liên quan đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, vào chiều nay 13/6.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: T.C

Cùng chủ trì buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Nhiều dấu ấn

Theo đánh giá, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng. Nhờ đó, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

BĐBP tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở các xã, phường khu vực biên giới, biển đảo vững mạnh. Cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều đổi mới, đạt kết quả cao, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên.

Đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: T.C

Một số khuyết điểm, hạn chế đã được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo khắc phục, tạo chuyển biến vững chắc, đi vào nền nếp, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên hai tuyến biên giới của tỉnh, được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá rất cao.

Nửa nhiệm kỳ tới, Đảng ủy BĐBP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Trong đó, tập trung lãnh chỉ đạo làm tốt công tác dự báo tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trương, biện pháp, đối sách xử lý tốt các tình huống, vụ việc, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục tham mưu tuyên truyền, quán triệt, triển khai Luật Biên phòng Việt Nam và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Tập trung xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác biên phòng.

Chủ động trong mọi tình huống

Đánh giá cao những kết quả đáng chú ý của Đảng ủy BĐBP tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị qua nửa nhiệm kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều biến động đã ảnh hưởng lớn đến tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, từng cấp ngành. Lưu ý không được chủ quan trong mọi tình huống, đồng chí Phan Việt Cường cũng đề nghị Đảng ủy BĐBP bám sát nghị quyết trong nhiệm kỳ, triển khai tốt các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Thời gian tới cần làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, biển đảo. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ, tăng cường mối đoàn kết với nước bạn Lào để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu BĐBP chủ động trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc biên giới. Ảnh: T.C

Đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu Đảng ủy BĐBP tỉnh tăng cường công tác xây dựng Đảng, làm tốt tư tưởng đối với chiến sĩ mới. Phối hợp chặt chẽ với nước bạn Lào trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Theo dõi, nắm chắc tình hình không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

“Tổ chức đảng trong lực lượng biên phòng phải thực sự trong sạch vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chủ trương, chính sách ở khu vực biên giới, biển đảo, cùng chung tay chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng biển. Sắp đến, biên phòng cũng cần chủ công, phối hợp triển khai các biện pháp ngăn chặn ngư dân vi phạm IUU trên biển; quản lý tốt cột mốc, tuần tra thường xuyên để chống tội phạm trên các tuyến” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Đối với những đề xuất của Đảng ủy BĐBP tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận, chỉ đạo các đơn vị tiếp thu, giải trình, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết theo quy định.