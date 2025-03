Biên giới - Hải đảo Lãnh đạo huyện Tây Giang thăm, chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (QNO) - Ngày 3/3, huyện Tây Giang lập 2 đoàn công tác đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ 3 đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2025) và 36 năm Ngày hội biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2025).

Lãnh đạo huyện Tây Giang thăm, chúc mừng Đồn Biên phòng Tr’hy nhân Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày hội biên phòng toàn dân. Ảnh: HIỀN THÚY

Tại các Đồn Biên phòng Tr’hy, Gary và Anông, lãnh đạo huyện Tây Giang tặng hoa chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng; ghi nhận đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đối với sự phát triển của huyện.

Lãnh đạo huyện mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Biên phòng, đoàn kết, gắn bó với cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Lãnh đạo huyện Tây Giang thăm, chúc mừng Đồn Biên phòng Anông. Ảnh: HIỀN THÚY

Đại diện các đồn biên phòng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo huyện Tây Giang và cho biết sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.