An ninh trật tự Cho xuân mới an toàn, Công an Quảng Nam ra quân cao điểm trấn áp tội phạm Khẳng định kỳ vọng rất lớn vào lực lượng công an trong công tác gìn giữ an ninh trật tự cho nhân dân vui tết, đón xuân và chuẩn bị cho các sự kiện trọng đại năm 2025, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu phải tập trung toàn lực với tinh thần, quyết tâm cao nhất trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Công an tỉnh Quảng Nam diễu hành ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: T.C

Đồng loạt ra quân

Sáng qua 15/12, tại TP.Tam Kỳ, Công an Quảng Nam tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Ất Tỵ 2025. Buổi lễ ra quân có sự tham dự của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, công an các địa phương.

Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhận định, theo quy luật, Tết Nguyên đán là thời điểm các loại tội phạm có xu hướng hoạt động phức tạp. Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an ninh, cho người dân vui tết an toàn, lành mạnh.

Năm 2024, tình hình an ninh trật tự còn một số hạn chế như tình trạng tập trung đông người, khiếu nại khiếu kiện còn diễn biến phức tạp, số vụ phạm tội về trật tự xã hội gia tăng, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Năm 2025, cùng với cả nước, Quảng Nam có nhiều sự kiện trọng đại, trong đó có đại hội đảng các cấp. Công an Quảng Nam đặt quyết tâm cao nhất trong đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh với tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ. Mục tiêu cả đợt cao điểm là đẩy mạnh phòng ngừa và phát hiện xử lý nghiêm các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định xã hội, mang lại bình yên hạnh phúc cho nhân dân.

“Công an Quảng Nam đã yêu cầu các đơn vị phải tạo được sự chuyển biến tích cực, kết quả phải cao hơn, biện pháp xử lý phải quyết liệt hiệu quả hơn, tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và vi phạm pháp luật” - Đại tá Nguyễn Hà Lai nhấn mạnh.

Phát huy trách nhiệm người đứng đầu

Biểu dương những thành quả của lực lượng công an Quảng Nam trong năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các địa phương, cơ quan, ban ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ với công an để thực hiện thắng lợi đợt cao điểm này.

Công an Quảng Nam huy động tổng lực lực lượng, phương tiện để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm. Ảnh: T.C

“Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo rất quyết liệt, các địa phương nào để tồn tại tình trạng tội phạm, nhất là tội phạm ma túy diễn biến phức tạp mà không có giải pháp tấn công trấn áp, kiềm giảm thì sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu công an địa phương đó.

Điều này cho thấy quyết tâm rất lớn, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong đợt cao điểm mà lãnh đạo các sở ngành, địa phương cũng cần lưu ý” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Hướng tới Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh cho nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lực lượng công an toàn tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, tập trung nhân lực, phương tiện, xử lý các vụ việc liên quan an ninh trật tự kịp thời, điều tra triệt phá các băng nhóm, tụ điểm ma túy, nhất là địa bàn trọng điểm.

Song song với đó, cần đảm bảo an ninh mạng, vô hiệu hóa các hoạt động chống phá của thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng, không để bị động bất ngờ. Các sở, ngành, địa phương và nhân dân cũng phải phối hợp chặt chẽ, đồng hành với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Trong đợt cao điểm này, các đơn vị công an từ tỉnh đến cơ sở sẽ triển khai kế hoạch chi tiết, đẩy mạnh các chuyên đề phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, đánh bạc, lừa đảo qua không gian mạng.

Đối với các tuyến đường giao thông huyết mạch, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông, đặc biệt là các hành vi vi phạm nồng độ cồn, tốc độ; ngăn chặn tuyệt đối đua xe trái phép...

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quảng Nam cho hay: “Chúng tôi sẽ quán triệt cán bộ chiến sĩ của đơn vị ra sức phấn đấu với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm.

Toàn đơn vị đặt mục tiêu khắc phục mọi khó khăn, bám sát địa bàn, đối tượng, tận tâm, tận tụy với công việc, sáng tạo, mưu trí, kiên quyết đấu tranh thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo sự bình yên trên quê hương đất Quảng” - Thượng tá Huỳnh Tấn Mười nói.

Chứng kiến hình ảnh các đơn vị lực lượng công an diễu hành ra quân trấn áp tội phạm, anh Trần Văn Thường (phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ) bày tỏ sự tin tưởng vào lực lượng công an trong đợt cao điểm lần này.

"Hy vọng với khí thế, quyết tâm của cán bộ chiến sĩ công an, người dân sẽ được yên tâm đón cái tết mới yên bình, vui vẻ, mọi loại tội phạm sẽ bị nghiêm trị" - anh Thường cho hay.