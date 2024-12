Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam quyết tâm giữ vững an ninh trật tự dịp tết (QNO) - Sáng nay 15/12, Công an Quảng Nam tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Lãnh đạo Công an tỉnh khẳng định quyết tâm cao nhất nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong đợt cao điểm này.

Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: T.C

Cùng dự lễ ra quân có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình cùng lãnh đạo các sở ngành, đơn vị, TP.Tam Kỳ.

Tập trung cao độ

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay, theo quy luật, dự báo tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán sẽ có nhiều yếu tố phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân vui tết.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: T.C

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Công an tỉnh quyết định mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đây là công tác trọng tâm, thể hiện nỗ lực quyết tâm cao của ngành công an và chính quyền các cấp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân vui Tết Nguyên đán 2025.

[VIDEO] - Đại tá Nguyễn Hà Lai thông tin về đợt cao điểm:

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, công an địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả đối với những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên.

Trong đợt cao điểm, phát huy tinh thần của người chiến sĩ Công an nhân dân, toàn lực lượng sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững lễ tiết, tác phong nghiêm túc, sôi nổi thi đua lập thành tích trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tạo khí thế mới cho năm mới

Đợt cao điểm nhằm giữ vững an ninh, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và các sự kiện lớn, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo. Ảnh: T.C

Trong đợt cao điểm, các lực lượng công an sẽ tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, sử dụng vũ khí, tội phạm đường phố, lừa đảo qua không gian mạng, cướp giật, trộm cắp và các loại tội phạm khác thường gia tăng dịp tết.

Công an tỉnh cũng sẽ chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đấu tranh với tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, triệt phá các đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia, các tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy. Đồng thời tăng cường kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm môi trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu dịp tết.

Công an tỉnh Quảng Nam diễu hành ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: T.C

Đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm như nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải, đua xe trái phép; đồng thời triển khai các phương án phòng ngừa ùn tắc giao thông và tai nạn.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời các sự cố cháy nổ, đặc biệt trong dịp lễ hội đầu xuân. Quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, đẩy mạnh thu hồi, ngăn chặn vi phạm liên quan, đảm bảo an toàn trong cộng đồng.

Ngoài ra, các đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, khuyến khích người dân nâng cao cảnh giác, tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa và giáo dục người vi phạm tại cộng đồng.

Phát biểu tại buổi ra quân, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho hay, chính quyền, nhân dân rất quan tâm và đánh giá cao nỗ lực của lực lượng công an trong việc bảo vệ an ninh trật tự, bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và gửi lời chúc lực lượng công an thu được nhiều kết quả trong thời gian sắp tới.

[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ ra quân:

“Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao tinh thần quyết tâm trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân của lực lượng công an tỉnh. Đây cũng là tiền đề để bước vào năm 2025 với khí thế và quyết tâm mạnh mẽ hơn.

Trong đợt cao điểm này, đề nghị toàn ngành quán triệt triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh trật tự; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và các sự kiện chính trị - xã hội, phục vụ nhân dân vui xuân và đón mừng năm mới an toàn, lành mạnh” - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an Quảng Nam phát lệnh ra quân đợt cao điểm.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã phát lệnh cho lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đợt cao điểm bắt đầu từ nay đến ngày 12/2/2025. Ngay sau buổi lễ, toàn lực lượng đã diễu hành ra quân trên các tuyến đường TP.Tam Kỳ.

[VIDEO] - Các lực lượng diễu hành ra quân đợt cao điểm: