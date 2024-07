Xã hội Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Lê Văn Dũng tiếp xã giao đoàn công tác quận Hamyang (tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc) (QNO) - Sáng nay 31/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Lê Văn Dũng tiếp xã giao đoàn công tác của chính quyền quận Hamyang (tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc) do ông Jin Byung Young - Quận trưởng dẫn đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng tiếp ông Jin Byung Young - Quận trưởng quận Hamyang. Ảnh: X.P

Chào mừng đoàn đến Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cho biết, Quảng Nam có nhiều doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đến đầu tư sản xuất, kinh doanh rất tốt và tại Quảng Nam cũng đã thành lâp chi hội hữu nghị Việt - Hàn.

Quận Hamyang có mối quan hệ khắng khít với huyện Nam Trà My trong thời gian qua, nhất là lễ hội sâm của mỗi địa phương đều cử đoàn đến dự, giao lưu. Quận Hamyang cũng đã hỗ trợ huyện Nam Trà My xây dựng trường học, tạo điều kiện cho người dân Nam Trà My sang lao động thời vụ tại Hamyang (hiện có 59 người).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chúc mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương tiếp tục phát triển tốt.

Về định hướng tăng cường hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đề nghị quận Hamyang quan tâm hơn, kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Quảng Nam trên lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, nông nghiệp xanh, bởi Quảng Nam còn dư địa phát triển tốt trong thời gian đến.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng tặng quà cho ông Jin Byung Young. Ảnh: X.P

“Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó quy hoạch vùng dược liệu lớn tại Quảng Nam. Vì vậy, các doanh nghiệp của Hàn Quốc có thể nghiên cứu đầu tư chế biến sâu, nhất là sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, tạo điều kiện cho hàng nông sản Quảng Nam xâm nhập thị trường Hàn Quốc trong thời gian đến. Chúng tôi cũng mong muốn thêm nhiều địa phương có lao động được sang lao động tại Hàn Quốc để nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo” - ông Dũng nói.

Bày tỏ niềm vui được đến thăm và làm việc tại Quảng Nam, ông Jin Byung Young gửi lời cám ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch UBND tỉnh dành cho đoàn.

Cho biết hai địa phương Hamyang - Nam Trà My ký kết giao lưu từ năm 2015 và lần này sẽ ký kết hợp tác để tăng cường mối quan hệ, ông Jin Byung Young thông tin thêm, sắp tới sẽ mời các doanh nghiệp Hàn Quốc đến Quảng Nam tìm hiểu và tìm kiếm cơ hội đầu tư ở những lĩnh vực mà tỉnh có nhu cầu phát triển.