Chính trị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh: Khối phố An Bàng cần tiếp tục gìn giữ giá trị bản địa để cộng đồng cùng làm giàu (QNO) - Chiều 16/11, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh tham dự ngày hội Đại đoàn kết tại Khu dân cư khối phố An Bàng (phường Cẩm An, TP.Hội An).

Một tiểu phẩm văn nghệ được người dân địa phương trình diễn tại ngày hội. Ảnh: Q.T

Khối phố An Bàng hiện có tổng diện tích là 214,97ha, 595 hộ dân và 2.930 nhân khẩu, được chia thành 10 tổ dân phố.

Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2024 của khối phố đạt 584 hộ/595 hộ, (chiếm 98,1%). Hiện khối phố còn 3 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo, đây là những hộ thuộc diện bảo trợ xã hội, già yếu, không có lao động.

Lãnh đạo phường Cẩm An tặng bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Q.T

Những năm gần đây, hoạt động du lịch trên địa bàn khối phố phát triển mạnh gắn với bãi biển An Bàng. Lượng khách đến An Bàng tham quan, nghỉ dưỡng ngày càng đông nên người dân mạnh dạn đầu tư các dịch vụ lưu trú homestay, nhà hàng, spa… từ đó tạo thu nhập cao và ổn định, lao động ngành du lịch - dịch vụ chiếm 75% cơ cấu lao động tại địa phương.

Năm 2024, khối phố vận động nhân dân đóng góp sửa chữa lại di tích Lăng Ông, với kinh phí 50 triệu đồng. Duy trì phục dựng cây nêu ngày Tết tại Lăng Ông. Các giá trị di tích lịch sử trên địa bàn như Đình Đá, Cây Đa, Giếng Dõ... được bảo tồn và phát huy. Nhân dân tại địa phương đã đóng góp hơn 21,2 triệu đồng nộp về mặt trận thành phố để ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão Yagi.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Q.T

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, khu dân cư An Bàng hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi như gần sông, cạnh biển; gần trung tâm đô thị cổ Hội An và đô thị năng động Đà Nẵng để phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị nhân dân chung tay đoàn kết để bảo vệ môi trường, tôn tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch đẹp góp phần xây dựng Hội An thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch nói chung cũng như tạo thuận lợi để phát triển du lịch tại khu dân cư An Bàng nói riêng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà cho các gia đình khó khăn tại địa phương. Ảnh: Q.T

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho đại diện Khu dân cư khối phố An Bàng. Ảnh: Q.T

"Người dân ở khu dân cư An Bàng cần tiếp tục duy trì văn hóa bản địa bởi khu vực này tuy đã đô thị hóa nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng phố trong làng, làng trong phố. Tại khu dân cư An Bàng vẫn còn giữ được nét đẹp văn hóa của làng chài, vùng quê sông nước nên việc bảo tồn, phát huy bản sắc này hết sức có ý nghĩa để tạo chiều sâu phát triển cho vùng đất, bởi không phải mọi thứ cứ hiện đại đã là tốt. Một vùng đất xinh đẹp như An Bàng nói riêng và Cẩm An nói chung nếu biết gìn giữ và khai thác hiệu quả sẽ mang lại nguồn thu, lợi ích to lớn cho tất cả cộng đồng thông qua du lịch" - đồng chí Lê Trí Thanh nói.

[VIDEO] - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu chia sẻ khi tham dự ngày hội Đại đoàn kết tại Khu dân cư khối phố An Bàng

Dịp này, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP.Hội An cũng tặng nhiều phần quà động viên khu dân cư An Bàng cũng như các trường hợp khó khăn tại địa phương.