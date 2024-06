Chuỗi sự kiện văn hóa ba miền chính thức khai hội mùa hè tại VinWonders Nam Hội An

(PR) - VinWonders Nam Hội An chính thức khởi động mùa lễ hội hè Wonder Summer 2024,đưa du khách bước vào hành trình “Chơi hè cực đỉnh, bừng tỉnh mọi giác quan”. Với chuỗi lễ hội văn hóa Tinh Hoa Mở Hội cùng hàng loạt hoạt động hè hấp dẫn diễn ra xuyên suốt, du khách sẽ được tận hưởng một kỳ nghỉ hè trọn vẹn, bùng nổ cảm xúc.

Nhằm mang đến những trải nghiệm tinh hoa khác biệt, mỗi tuần lễ hội sẽ mở ra một chủ đề văn hóa khác nhau. Ngay tại mảnh đất tâm điểm miền di sản, du khách có thể thưởng thức và hòa mình vào những giai điệu tình ca Tây Bắc bay bổng, âm sắccủa đại ngàn trong tiếng cồng chiêng Tây Nguyên, mê mẩn những điệu múa xòe, múa quạt, múa nón đầy ấn tượng. Chuỗi lễ hội khiến mọi du khách được “kích hoạt” mọi giác quan và tận hưởng một mùa hè ấn tượng “cực đỉnh” khi đến VinWonders Nam Hội An.

Để mang đến một không gian lễ hội tưng bừng cho mọi du khách ngay tại Nam Hội An, VinWonders tái hiện nhiều nét đẹp văn hóa đặc sắc như Đám cưới người Dao đỏ, Chợ phiên Tây Bắc, Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên, các điệu múa dân gian vùng miền như múa Thúng, múa gốm Chăm Pa, múa đèn lồng Phố Hội và tổ chức hàng loạt hoạt động biểu diễn nghệ thuật cả ngày với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng mỗi vùng như ca sĩ Tây Bắc Hà Thơm, ban nhạc Tây Nguyên Langbiang… Đặc biệt, các show diễn đỉnh cao, làm nên dấu ấn của VinWonders Nam Hội An như show thực cảnh được dàn dựng công phu “Về bến”, các show văn hóa phi vật thể hát Then, hát Quan họ cũng sẽ làm “say lòng” người xem qua nét đẹp dân gian ý nghĩa.