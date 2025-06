Du lịch Cơ hội cho kinh tế đêm từ không gian liền mạch Nhiều kỳ vọng về việc mở rộng không gian kinh tế đêm Quảng Nam sau khi sáp nhập vào TP.Đà Nẵng được đặt ra. Dù vậy, để phát triển hài hòa, bền vững, cần thiết phải có quy hoạch, phân vùng chi tiết nhằm tạo ra những dịch vụ đa dạng, phong phú.

Đến nay Hội An vẫn chưa thể triển khai được đề án phát triển kinh tế đêm.

Dang dở đề án kinh tế đêm ở Hội An

Từ 5 năm trước, Đề án phát triển kinh tế đêm ở Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 1129). Đây được xem là tiền đề, cơ sở quan trọng để các địa phương như Quảng Nam đẩy mạnh khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống người dân...

Năm 2023, Hội An có quyết định thống nhất chủ trương phát triển kinh tế đêm tại khu đất CC2 (khu làng Chài số 4, phường Cẩm An, TP.Hội An) với các dịch vụ vui chơi, giải trí kết hợp dịch vụ ẩm thực, ăn uống đặc trưng miền biển, tạo sản phẩm du lịch mới cho địa phương. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể thực hiện được.

Dù có “lực đỡ” từ Nghị quyết số 31 của Tỉnh ủy, với quan điểm “đầu tư xây dựng và phát triển TP.Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có”. Trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm có đặt ra yêu cầu “đẩy mạnh phát triển kinh tế ban đêm và các dịch vụ thương mại tại TP.Hội An”.

Tháng 5/2024, TP.Hội An đã hợp đồng đơn vị tư vấn xây dựng đề cương kinh tế đêm và đã thông qua đề cương lần thứ nhất. Tuy nhiên, đến nay phải tạm dừng do chủ trương chấm dứt hoạt động chính quyền thành phố.

Ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An thừa nhận, tuy Sở VH-TT&DL hối thúc nhưng thành phố không thể làm kịp, chưa kể liên quan đến chủ đầu tư và vấn đề quyết toán kinh phí sau này khi mô hình chính quyền thành phố không còn. Do vậy, đề cương tạm thời khép lại chờ sắp xếp xong các phường, xã mới, kể cả sáp nhập tỉnh sau đó bàn giao về các địa phương, đơn vị liên quan tính tiếp.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, lâu nay Hội An cũng đã triển khai một số mô hình dịch vụ kinh tế đêm rất tốt, nhưng để phát triển đồng bộ, hiệu quả cần phải có sự nghiên cứu, xây dựng đề án bài bản gắn với quy hoạch khu vực (vùng vệ tinh, bên ngoài phố cổ) và tăng đầu tư cho các hoạt động dịch vụ về đêm như văn hóa, sự kiện, vui chơi, giải trí phục vụ du khách cả đêm, nhất là khách quốc tế…

Kỳ vọng sau sáp nhập

Hiện tại, Đà Nẵng là địa phương phát triển mô hình kinh tế đêm hiệu quả với nhiều sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm nổi bật, từ khu phố du lịch An Thượng; bãi biển đêm Mỹ An; phố đi bộ Bạch Đằng; cho đến các dịch vụ phục vụ du khách ban đêm tại chợ đêm Sơn Trà, du ngoạn sông Hàn về đêm; các sự kiện, lễ hội ban đêm...

Đà Nẵng có nhiều kinh nghiệm trong phát triển kinh tế đêm. Trong ảnh: Du khách nước ngoài trên Phố đi bộ Bạch Đằng. Ảnh: VĨNH LỘC

Vì vậy, việc sáp nhập giữa Quảng Nam và Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian kinh tế đêm, các địa phương phía Nam sẽ được tận dụng kinh nghiệm, chính sách và hạ tầng TP.Đà Nẵng.

Ông Lê Tấn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch - Sự kiện - Vận chuyển Vitraco cho rằng, với kinh nghiệm và hệ thống hạ tầng phục vụ kinh tế đêm cơ bản hoàn chỉnh, khi sáp nhập 2 địa phương chắc chắn sẽ hình thành không gian phát triển rộng lớn, từ đó tạo nên chuỗi giá trị du lịch, dịch vụ ban đêm liên hoàn, góp phần gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

“Sau sáp nhập, vùng đông ven biển Quảng Nam sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn lực đầu tư lớn hơn, kể cả nguồn vốn FDI và doanh nghiệp dịch vụ du lịch đã hoạt động tại Đà Nẵng. Các doanh nghiệp này có thể mở rộng hoạt động về phía Nam của thành phố nên mang đến cơ hội rất nhiều cho các ngành nghề, dịch vụ du lịch, nhất là kinh tế đêm.

Du khách sẽ không còn cảm giác bị giới hạn về không gian địa giới hành chính như trước nên đi chơi đêm nhiều hơn. Chưa kể, giờ giấc hoạt động các khu điểm về đêm lúc này cũng sẽ đồng nhất hơn theo hướng TP.Đà Nẵng đang thực hiện” - ông Tùng phân tích.

Đồng quan điểm về cơ hội phát triển không gian kinh tế đêm, nhưng theo ông Lê Quốc Việt - Chủ nhiệm CLB Điểm đến Quảng Nam, sau sáp nhập, TP.Đà Nẵng (mới) cần phải có quy hoạch, tính toán cụ thể, hài hòa và phân cực nhóm sản phẩm theo hướng có bản sắc riêng và khác biệt.

Theo ông, Hội An có thể làm kinh tế đêm theo kiểu yên tĩnh, thanh bình, sinh thái tự nhiên nhưng vẫn có thể hoạt động muộn như tái hiện cuộc sống làng chài Cẩm An về đêm thông qua các hoạt động đánh bắt cá để khách đến trải nghiệm chứ không nhất thiết phải là bar, pub, vũ trường…

“Riêng khu vực phía nam Hội An như Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ có lợi thế quỹ đất rộng, dư địa còn nhiều có thể biến thành các trung tâm mua sắm sản phẩm OCOP tạo điều kiện cơ hội cho các cơ sở làng nghề vùng ven phát triển, hạn chế tập trung quá nhiều vào vùng lõi Hội An gây quá tải dịch vụ, hạ tầng, đồng thời cũng giúp khách thuộc từng thị trường và nhóm tuổi có nhiều lựa chọn” - ông Việt chia sẻ.