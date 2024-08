Du lịch Kinh tế đêm Hội An chờ ngày được "thắp sáng" Là địa phương được hoạch định trong nhóm các điểm đến ưu tiên phát triển kinh tế đêm nhưng đến nay Hội An vẫn chưa có nhiều chuyển động rõ rệt.

Hội An được quy hoạch trong nhóm các điểm đến trên toàn quốc được ưu tiên thúc đẩy kinh tế đêm. Ảnh: Q.T

Trong danh mục nhiệm vụ trọng tâm của Quảng Nam nhằm thực hiện Nghị quyết 82 ngày 18/5/2023 của Chính phủ có việc xây dựng mô hình kinh tế ban đêm phù hợp với lợi thế và điều kiện của địa phương, kết hợp phát triển đa dạng hóa sản phẩm du lịch vào giai đoạn 2023 - 2025.

Vào tháng 5/2024, UBND tỉnh đã giao UBND TP.Hội An chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, học hỏi các định hướng, chính sách và kinh nghiệm phát triển kinh tế ban đêm của các nước như: Úc, Thái Lan và các địa phương trong nước để xây dựng và triển khai thực hiện thí điểm Đề án/Mô hình kinh tế ban đêm phù hợp với lợi thế và điều kiện tại địa phương.

Trong Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam được Chính phủ phê duyệt từ năm 2020, có cho phép thí điểm kéo dài thời gian tổ chức các hoạt động dịch vụ ban đêm đến 6 giờ sáng hôm sau tại một số điểm, khu du lịch ở một số thành phố/trung tâm du lịch lớn, trong đó có Hội An.

Tuy nhiên đến nay, Hội An vẫn khá loay hoay trong tiến trình xúc tiến kinh tế đêm nhằm nâng cao giá trị kinh tế cũng như giá trị điểm đến.

Cần sớm thúc đẩy kinh tế đêm tại Hội An để nâng cao giá trị kinh tế và giá trị điểm đến. Ảnh: Q.T

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, hiện Hội An có kế hoạch thí điểm phát triển “phố đêm” tại đường Nguyễn Phúc Chu (phường Minh An) và khu thương mại kinh tế đêm tại Tân Thịnh - Tân Mỹ (phường Cẩm An) nhưng cơ quan chức năng được giao vẫn chưa trình phương án cụ thể.

“Hội An rất tích cực trong việc xúc tiến phát triển kinh tế đêm nhưng khâu thủ tục hiện nay gặp nhiều khó khăn. Đơn cử, dự án khu kinh tế đêm Tân Thịnh - Tân Mỹ phải đợi khá lâu thì cấp thẩm quyền mới có thông báo các thông tin cụ thể để đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư và đang đợi nhiều thủ tục khác mới có thể hoàn thành dự án” - ông Sơn nói.

Thống kê cho thấy, tại Hội An bình quân ngày khách lưu trú chỉ ở hơn 2,1 ngày đêm/khách, trong khi công suất sử dụng phòng cũng chỉ dao động quanh ngưỡng 50% trong vài năm gần đây. Thậm chí trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng lượt khách nội địa lưu trú lại Hội An chỉ đạt 36% kế hoạch năm, bình quân ngày lưu trú của khách nội địa lại Hội An cũng rất thấp (chỉ 1,4 ngày đêm/khách).

Hậu COVID-19, một số tỉnh, thành có thế mạnh trên cả nước đang có sự bứt phá rõ rệt về doanh thu du lịch. Điều này có phần đáng kể từ việc nỗ lực thúc đẩy kinh tế đêm của các địa phương.

Trong khi đó, du lịch Quảng Nam dù cũng có sự tăng trưởng tốt với lượng khách quốc tế luôn đứng trong nhóm đầu toàn quốc nhưng doanh thu du lịch vẫn cách khá xa tốp 10.

Phát triển kinh tế đêm hiện đã là xu thế chung, nếu không sớm xúc tiến bắt nhịp, rất khó để Quảng Nam tiếp cận nhóm địa phương dẫn đầu về du lịch trên toàn quốc, chưa nói khả năng khoảng cách sẽ ngày càng bị nới rộng.