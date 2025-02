Kinh tế Tìm hướng phát triển kinh tế đêm ở Hội An Hội An không thể khai thác kinh tế đêm một cách ồ ạt mà phải ưu tiên dành cho du khách sự trải nghiệm không gian tĩnh lặng của đêm Hội An.

Hội An thực hiện thí điểm đề án/mô hình kinh tế ban đêm phù hợp. Ảnh: QUỐC HẢI

Tháng 9 năm 2024, UBND phường Cẩm Châu đã khai trương khu ẩm thực đêm tại chợ Cẩm Châu. Khu ẩm thực đêm có 12 gian hàng, kinh doanh 8 mặt hàng ăn uống và nước giải khát; hoạt động vào các ngày trong tuần, từ 17h chiều hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau (mùa đông) và từ 18h chiều hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau (mùa hè).

Để tổ chức khu ẩm thực đêm, phường Cẩm Châu đã thành lập tổ quản lý theo dõi việc kinh doanh buôn bán; yêu cầu tất cả hộ dân chấp hành khung giờ buôn bán, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm… Khu ẩm thực đêm tại chợ Cẩm Châu bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế và tạo sản phẩm du lịch mới tại địa phương.

Hội An tiếp tục hoàn thiện sản phẩm Đêm phố cổ. Ảnh: QUỐC HẢI

Ngoài khu ẩm thực đêm tại chợ Cẩm Châu, năm ngoái, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh với một dự án rất đáng trông đợi, đó là Dự án phát triển kinh tế đêm ở khối Tân Thành, phường Cẩm An. Dự án này có diện tích nghiên cứu hơn 3.700m2.

UBND tỉnh giao UBND TP.Hội An có trách nhiệm hướng dẫn các nhà đầu tư quan tâm đề xuất giải pháp xử lý chất thải đảm bảo các quy định của pháp luật…

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm đã có, đặc biệt là “Đêm phố cổ” và chọn một số khu vực đẹp để tổ chức.

Ví dụ như khu An Hội - Đồng Hiệp phải thay đổi lại theo chủ đề, tránh tình trạng tự phát. Năm nay, Hội An sẽ đầu tư một số khu mua sắm và giải trí tương đối hiện đại, tiện ích ở khu vực biển và các trung tâm thương mại ban đêm.

Du khách trải nghiệm không gian tĩnh lặng của đêm Hội An. Ảnh: QUỐC HẢI

Vào tháng 7/2023, Bộ VH-TT&DL đã ban hành Đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm, trong đó xác định Hội An là một trong 12 địa điểm được quy hoạch thúc đẩy du lịch đêm để trở thành sản phẩm chủ đạo phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam.

Tháng 5 năm 2024, UBND tỉnh đã có công văn giao UBND TP.Hội An cùng các sở, ngành liên quan phối hợp triển khai thí điểm đề án/mô hình kinh tế ban đêm tại địa phương...

Tuy nhiên, việc xây dựng và vận hình các mô hình kinh tế đêm tại Hội An như thế nào cho phù hợp với đặc thù của một thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch là vấn đề đáng quan tâm.

“Tiềm năng kinh tế đêm của Hội An nhiều nhưng phải cẩn trọng bởi không thể làm theo mẫu hình của Đà Nẵng hay Nha Trang vì có đặc thù riêng.

Có thể học tập ở các thành phố đó cách quản lý, tư duy thoáng mở chứ vận hành mô hình, hình thức hoạt động thì Hội An phải khác. Vấn đề là Hội An không thể khai thác một cách ồ ạt mà phải ưu tiên dành cho du khách sự trải nghiệm không gian tĩnh lặng của đêm Hội An chứ không phải là không gian đêm ồn ào, náo nhiệt” - ông Nguyễn Văn Lanh nói.