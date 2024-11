Bạn cần biết Có nên trám răng thưa? giá trám răng thưa hiện nay là bao nhiêu? (PR) - Câu hỏi: Chào bác sĩ, tôi hiện đang gặp phải vấn đề cần được bác sĩ tư vấn, chẳng là răng tôi dùng không quá lệch lại nhưng lại có hiện tượng thưa nhẹ ở răng cửa, do đó điều này khiến tôi thực sự rất mất tự tin. Vậy tôi có thể áp dụng trám răng thưa để khắc phục tình trạng này? giá trám răng thưa hiện nay là bao nhiêu thưa bác sĩ? xin cám ơn

Chào bạn, cám ơn bạn vì đã gửi câu hỏi và thắc mắc của mình về cho chúng tôi. Về tình trạng của bạn đang gặp phải là răng bị thưa và muốn khắc phục bằng cách trám răng thưa . Thực tế, răng thưa là hiện tượng hai răng kế cạnh không mọc sát nhau mà tạo nên một khoảng hở, làm mất thẩm mỹ và cũng làm cho thức ăn khi nhai nuốt dễ bị bám vào, gây khó chịu và phiền toái cho người bệnh. Cũng chính vì thế mà nhiều người thường khắc phục bằng cách áp dụng phương pháp trám răng.

Vậy do đâu răng bị thưa

Có nhiều lý do khiến cho răng bị thưa, trong đó chủ yếu là do 02 nguyên nhân chính đó là thói quen và sự mất cân đối giữa kích thước các răng.

Đối với nguyên nhân do thói quen chính là do trong quá trình mọc răng, người bệnh thường tác động dẫn đến một trong hai răng mọc lệch lạc, tạo nên những kẽ hở ở giữa vị trí răng, hoặc có thể là do thói quen vệ sinh răng miệng không tốt gây nên những bệnh lý về răng, khiến các răng xô lệch ra xa nhau, gây nên khoảng hở.

Ngoài ra, răng thưa cũng có thể do sự mất cân đối về kích thước của răng, cung hàm, bị thiếu răng bẩm sinh hoăc do răng mọc ngầm…hoặc do người bệnh mắc bệnh lý về răng như viêm nướu, làm mòn cổ chân răng.

Có nên khắc phục bằng cách trám răng thưa?

Trám răng thưa được xem là giải pháp để khắc phục tình trạng bị răng thưa phổ biến trên thị trường hiện nay và được xem như một giải pháp khoa thẩm mỹ. Theo đó, bác sĩ sẽ cùng các vật liệu trám có tính kết dính cao, thường có tên gọi là Composite, tính dẻo cao và an toàn, tương thích trong môi trường khoang miệng để làm lấp đi khe hở trên răng.

Loại vật liệu dùng trong trám răng là vật liệu có màu răng tương đồng với răng thật nên khi trám sẽ trông rất tự nhiên và khó có thể phát hiện ra. Đây là phương pháp làm răng khá nhẹ nhàng, không xâm lấn và phù hợp với hầu hết mọi trường hợp. Đặc biệt là với người bị răng thưa.

Ngoài ra những trường hợp có thể áp dụng trám răng đó là: răng bị sâu nhẹ, răng bị tổn thương nhẹ, bị mòn cổ răng,....

Lợi ích của việc trám răng

Thực tế, việc trám răng sẽ mang đến khá nhiều lợi ích cho người bệnh, trong đó yếu tố được đánh giá cao của trám răng chính là tính thẩm mỹ, nhất là với trường hợp răng bị thưa thì trám răng thưa được xem là giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng này. ngoài ra trám răng còn mang đến nhiều lợi ích khác cho người bệnh có thể kể đến là:

- Cải thiện tình trạng khuyết điểm của răng như thưa, không đều, lệch nhẹ… giúp răng trông đẹp và tự nhiên hơn.

- Bảo vệ được các răng thật bởi không làm xâm lấn hay ảnh hưởng đến cấu trúc của răng. Giúp việc bảo tồn và người bệnh có thể thực hiện các chức năng sinh hoạt và nhai nuốt như bình thường

- Hạn chế được tình trạng bệnh lý về răng như sâu răng, mòn cổ răng….

- Thủ thuật trám răng được diễn ra khá nhanh chóng, an toàn và gần như không gây khó chịu cho người bệnh.

- Chất liệu sử dụng trong trám răng cũng là chất liệu an toàn, có màu sắc tự nhiên

Qua đó có thể thấy, trám răng không làm ảnh hưởng tới sức khỏe răng miệng mà còn giúp cho người bệnh có thể khắc phục được khiếm khuyết về răng bị thưa.

Giá trám răng trên thị trường hiện nay

Giá trám răng cũng được xem là vấn đề được khá nhiều người quan tâm. Thực tế tuỳ theo từng trung tâm nha khoa và chi phí dành cho một ca trám răng là khá nhau. Trung bình chi phí cho môt ca trám răng sẽ rơi vào khoảng 300.000/răng. Tuy nhiên tuỳ từng tình trạng răng mà chi phí sẽ khác nhau, ví dụ trường hợp răng bị tổn thương do sâu, cần chữa tuỷ thì mức chi phí sẽ cao hơn so với chỉ trám răng thông thường.

Có thể nói, trám răng nói chung và trám răng thưa nói riêng là là phương pháp điều trị không xâm lấn nhưng vẫn có thể giúp người bệnh cải thiện được tình trạng bệnh lý của mình. Theo đó, bằng những kỹ thuật cơ bản, bác sĩ sẽ sử dụng nhựa composite có màu sắc tương đồng với răng thật lên một hay nhiều răng để sửa chữa hư hỏng. Về thời gian, trám răng có thể tồn tại lâu hay nhanh phụ thuộc nhiều vào cách chăm sóc của người bệnh, nếu chăm sóc tốt thì thời gian duy trì có thể kéo dài từ 4 đến 8 năm.