Quốc phòng - An ninh

Công an chính quy về xã: Ở phía gian lao - Bài 1: Theo dòng chảy chuyển đổi số

Mang theo trong mình tinh thần đảng viên và ý chí của người chiến sĩ Công an nhân dân, khi lực lượng công an chính quy về xã, những bình yên cứ thế đầy lên. Công an xã đã lặng thầm chọn phía gian lao để làm điểm tựa, góp phần tạo môi trường sống bình yên, an toàn cho nhân dân...