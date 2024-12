An ninh trật tự

Công an Điện Bàn bắt 2 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy

(QNO) - Từ vụ tàng trữ trái phép chất ma túy do Công an phường Vĩnh Điện phát hiện trước đó, lực lượng Công an thị xã Điện Bàn lần theo các manh mối và bắt giữ thêm một đối tượng.