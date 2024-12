An ninh trật tự Công an Điện Bàn triệt phá đường dây mua bán chất ma túy liên huyện (QNO) - Các tổ công tác của Ban chuyên án Công an thị xã Điện Bàn mật phục bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn thị xã Điện Bàn và TP.Hội An.

Đối tượng Lê Tấn Cường tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Giữa tháng 5/2024, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an thị xã Điện Bàn phát hiện Lê Tấn Cường (tên thường gọi là Cu Lì, SN 1997, trú khối phố Quảng Lăng A, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Dưới vỏ bọc là tài xế taxi, Cường có mối quan hệ phức tạp với các đối tượng ma túy ở nhiều địa bàn như thị xã Điện Bàn, TP.Hội An và TP.Đà Nẵng. Nhận định đây là đối tượng nguy hiểm, có dấu hiệu hoạt động phạm tội về ma túy, lãnh đạo Công an thị xã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy triển khai các biện pháp trinh sát để nắm tình hình, thu thập thông tin về đối tượng.

Đến tháng 7/2024, Công an thị xã Điện Bàn quyết định xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Quá trình đấu tranh gặp không ít khó khăn khi Lê Tấn Cường rất cảnh giác, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động. Tuy nhiên, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã thu thập đầy đủ thông tin về hành vi phạm tội của Cường và đồng phạm.

Cường được xác định là người trực tiếp mua ma túy từ Đà Nẵng, sau đó sang chiết thành các gói nhỏ để phân phối cho các “chân rết” bán lẻ tại thị xã Điện Bàn (Điện Nam Trung, Điện Nam Bắc, Điện Nam Đông, Điện Dương) và TP.Hội An. Đặc biệt, Cường chỉ giao dịch với những người tin tưởng và chỉ nhận tiền qua chuyển khoản nhằm tránh bị phát hiện.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (trái) và Nguyễn Hữu Thuận. Ảnh: C.A

Ban chuyên án xác định ngoài Lê Tấn Cường còn một số mắt xích quan trọng khác trong đường dây như Nguyễn Văn Tuấn (tên thường gọi là Cu Cúp, SN 1998, trú khối phố Xuân Mỹ, phường Tân An, TP.Hội An), là đối tượng mua ma túy từ Cường để bán lẻ tại địa bàn TP.Hội An; Nguyễn Hữu Thuận (SN 1992, khối phố Quảng Lăng A, phường Điện Nam Trung) được Cường giao nhiệm vụ vận chuyển ma túy cho các con nghiện trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

Sáng 18/12, Ban chuyên án quyết định phá án. Sáu tổ công tác được triển khai đồng loạt, đối tượng chính Lê Tấn Cường bị bắt giữ khẩn cấp tại nhà riêng ở phường Điện Nam Trung. Khám xét nơi ở của Cường, tổ công tác số 1 thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán ma túy, bao gồm cân điện tử, túi zip và các dụng cụ khác.

Ngay sau đó, tổ 2 bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Thuận khi Thuận đang làm việc tại phường Điện Dương.

Cùng thời điểm, tổ 3 phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an TP.Hội An bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn, thu giữ 17 gói ma túy đá cùng nhiều dụng cụ sang chiết ma túy; đồng thời vận động đối tượng Phạm Công Thắng (SN 1993, khối phố Thanh Nam, phường Cẩm Nam, TP.Hội An) ra làm việc với cơ quan công an và giao nộp túi ma túy mua của các đối tượng trong chuyên án.

Ba tổ công tác còn lại của công an các xã, phường đã triệu tập làm việc với 8 đối tượng nghiện trên địa bàn thị xã Điện Bàn để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn tạm giữ hình sự Lê Tấn Cường và Nguyễn Hữu Thuận; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tuấn để tiếp tục điều tra mở rộng.