Xã hội Công an giúp dân bảo vệ tài sản (QNO) - Những ngày qua, lực lượng công an các địa phương trong tỉnh đã tăng cường ứng trực, vừa giúp dân bảo vệ tài sản, vừa tuần tra chốt chặn các khu vực nguy hiểm để giảm thiểu thiệt hại thấp nhất do mưa bão.

Tại huyện miền núi Tây Giang, Công an huyện đã phân công cán bộ chiến sĩ phối hợp di dời, sơ tán 138 hộ, 507 nhân khẩu có nguy cơ sạt lở cao thuộc địa phận thôn H’juh (xã Ch’ơm) và một số khu vực ở xã Gari đến nơi an toàn.

Công an tham mưu UBND các xã triển khai cắm biển báo cấm, căng dây cảnh báo nghiêm cấm người dân ra vào tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia di dời tài sản của các hộ già yếu, neo đơn.

Công an xã Axan cùng các lực lượng giúp dân thu hoạch lúa "chạy" bão. Ảnh: T.G

Từ 25/10, Công an huyện cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vùng cao thu hoạch hơn 2ha lúa của 16 hộ dân tại thôn Ariing (xã Axan).

Tại Thăng Bình, với phương châm “3 sẵn sàng” và “4 tại chỗ”, Công an huyện Thăng Bình đã bố trí quân số thường trực 24/24h, đồng thời đã chỉ đạo công an 22 xã, thị trấn chuẩn bị các phương tiện và lực lượng cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng giúp dân.

Công an sử dụng ô tô chuyên dụng đưa người dân đến nơi sơ tán. Ảnh: T.B

Một số địa bàn người dân được đưa đi sơ tán, riêng cán bộ công an xã ở lại tuần tra, triển khai các biện pháp cảnh báo, di dời dân khu vực nguy hiểm và tăng cường phòng chống tội phạm lợi dụng mưa bão để trộm cắp tài sản.

Mưa lớn, gió mạnh xuất hiện vào sáng sớm 27/10 khiến việc lưu thông qua cầu Cửa Đại hết sức khó khăn. Để đảm bảo an toàn cho người dân, phòng ngừa tình huống mất an toàn cho người và phương tiện, Công an TP.Hội An và Công an huyện Duy Xuyên đã cử lực lượng chốt chặn ở hai đầu cầu để phân luồng, cảnh báo các phương tiện khi qua lại cầu.

CSGT triển khai chốt chặn, nhắc nhở các phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Đại sáng nay 27/10. Ảnh: D.X

CSGT đã triển khai lực lượng tại các bến tàu, thuyền, cùng với công an cơ sở và chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra, hướng dẫn các phương tiện trú bão, neo đậu an toàn; bố trí rào chắn tại các khu vực đầu cầu Cẩm Kim, Cửa Đại, không để người dân tham gia giao thông lên cầu khi không đảm bảo an toàn.

Cảnh sát đường thủy tuyên truyền các chủ phương tiện neo đậu, chằng chống tàu thuyền đảm bảo an toàn. Ảnh: H.A

Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam cho hay, các đơn vị đã huy động tối đa nguồn nhân lực, vật lực, triển khai lực lượng xuống địa bàn cơ sở, giúp nhân dân sơ tán đến nơi an toàn.

Công an Thăng Bình giúp dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: T.B

Giúp dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: T.G

Di chuyển đồ đạc đến nơi cao ráo. Ảnh: T.G