Quốc phòng - An ninh Công an hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông tăng cường hợp tác toàn diện (QNO) - Ngày 24/7, tại huyện Lạ Màm (tỉnh Sê Kông, Lào), Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông tổ chức Hội nghị giao ban thường niên năm 2024.

Hội nghị giao ban thường niên giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông. Ảnh: MAI - DUY

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và Đại tá Khăm-ban Phôm-mạ-ni-vông - Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông đồng chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá, thời gian qua công tác hợp tác bảo vệ an ninh trật tự giữa lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông đạt nhiều kết quả tích cực; góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh và bảo vệ tuyệt đối an toàn tuyến biên giới Quảng Nam - Sê Kông.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MAI - DUY



Công an hai tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, phối hợp xác minh, xử lý các hành vi vi phạm xuất nhập cảnh; phối hợp, hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, nhất là các hoạt động đối ngoại của hai nước diễn ra tại hai tỉnh.

Hai bên chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp, hỗ trợ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, buôn bán người xuyên quốc gia.

Điểm nhấn trong năm qua là Công an tỉnh Quảng Nam hoàn thiện, khánh thành và bàn giao nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông); Công an hai tỉnh phối hợp tổ chức thành công lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 50 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực kiểm soát phòng chống ma túy cho 50 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông tại Quảng Nam.

Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông ký kết biên bản hợp tác thường niên năm 2024. Ảnh: MAI - DUY



Tại hội nghị, Công an hai tỉnh thảo luận, thống nhất các nội dung hợp tác trọng tâm trong năm 2024. Theo đó, tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện trên các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng. Chú trọng thực hiện tốt công tác nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin liên quan an ninh trật tự giữa hai bên; tăng cường trao đổi kinh nghiệm và phối hợp đấu tranh, phòng chống các thế lực thù địch; phối hợp kiểm soát xuất nhập cảnh, ngăn chặn hoạt động vượt biên.

Hai bên tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch, biên bản hợp tác phòng chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào; tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho công dân hai nước đi lại làm ăn, khám chữa bệnh, học tập; tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn hai tỉnh, nhất là công an các địa phương giáp biên và kết nghĩa…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao 100 triệu đồng hỗ trợ Công an tỉnh Sê Kông. Ảnh: MAI - DUY



Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trao 100 triệu đồng hỗ trợ Công an tỉnh Sê Kông mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác; cùng 1 phần quà bao gồm trang thiết bị, vật tư y tế trị giá 100 triệu đồng.