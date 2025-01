An ninh trật tự Công an Hội An triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc (QNO) - Hàng loạt tụ điểm cờ bạc bị Công an TP.Hội An phát hiện, bắt quả tang, nhiều đối tượng bị xử lý.

Các đối tượng chơi cờ cá ngựa thắng thua bằng tiền bị bắt quả tang. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 31/12/2024, Công an TP Hội An triệt phá các tụ điểm cờ bạc tại phường Cẩm Nam, Minh An và Cẩm An.

Tại phường Cẩm Nam, 4 đối tượng gồm P.C.T.D (SN 1967), N.T.G (SN 1967), N.T.M.H (SN 1971), và T.V.L (SN 1986) bị bắt khi đánh bài “phỏm,” thu giữ hơn 8 triệu đồng.

Tại phường Minh An, 5 đối tượng gồm Tr.Ng.T (SN 1981), Tr.D.Tr (SN 1983), Ng.Ng.V (SN 1982), Đ.C.M (SN 1977), và Ph.V.T (SN 1972) bị phát hiện chơi “cờ cá ngựa,” thu hơn 2 triệu đồng.

Tại Cẩm An, 4 đối tượng gồm Đ.M (SN 1972), P.Đ.V.P (SN 1989), N.D (SN 1964), và T.C.L (SN 1991) bị bắt khi đánh bài tại quán cà phê, thu hơn 1,6 triệu đồng.

Công an Hội An sẽ tiếp tục đấu tranh, xử lý nghiêm tệ nạn, đảm bảo trật tự để người dân vui xuân đón tết an toàn.