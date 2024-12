Bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc trong quán cà phê

Công an phường bắt quả tang vụ đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an phường Tân An (TP.Hội An) đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là nạn cờ bạc vốn có xu hướng gia tăng vào dịp tết.

Vào ngày 17/12, lực lượng Công an phường Tân An phát hiện 6 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi bài “cát tê” tại một quán cà phê trên địa bàn. Các đối tượng gồm N.P.Đ. (SN 1998, trú tại Cẩm Châu, Hội An) L.N.A.V (SN 1993, trú tại Cẩm Hà, Hội An), N.V.P. (SN 1994, trú tại Cẩm Hà, Hội An), H.N.T. (SN 1987, trú tại Thanh Hà, Hội An), T.T.N. (SN 1993, trú tại Cẩm Phô, Hội An), N.T. (SN 1992, trú tại Thanh Hà, Hội An).

Tại hiện trường, công an đã tạm giữ tang vật gồm hơn 1,6 triệu đồng và 1 bộ bài Tây 52 lá. Đơn vị này đã lập biên bản vụ việc để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an TP.Hội An cho hay sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp mạnh nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy.

Lực lượng chức năng kêu gọi người dân trên địa bàn tham gia tố giác tội phạm, cùng chung tay giữ gìn an ninh, trật tự để đón tết an lành, an toàn.