An ninh trật tự Công an Nam Giang khởi tố đối tượng tổ chức đánh bạc qua cá cược bóng đá (QNO) - Qua quá trình điều tra, Công an huyện Nam Giang khởi tố Đ.T.Đ. (SN 1991, trú thôn Vinh, xã Tà Pơơ, Nam Giang) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi cá độ bóng đá.

Công an khởi tố đối tượng Đ.T.Đ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 21/11, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Giang cho hay vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Đ.T.Đ.

Đối tượng Đ.T.Đ. bị khởi tố để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Giang phê chuẩn.

Trước đó, vào ngày 11/7, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc đối tượng Đ. có hành vi tổ chức cho người chơi ghi cá cược bóng đá mùa giải EURO 2024 dưới hình thức ghi kèo tỷ số, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Nam Giang đã tiến hành kiểm tra nơi ở của Đ. tại thôn Vinh (xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang).

Qua kiểm tra, công an thu giữ 20 tờ phơi Đ. ghi lại tỷ số của người chơi bắt kèo tỷ số các trận đấu bóng và 2 ĐTDĐ để liên lạc phục vụ việc tổ chức đánh bạc. Đ. khai nhận đã tổ chức cho người chơi ghi cá cược kèo tỷ số 11 trận bóng mùa giải bóng đá EURO 2024.

Hiện vụ án được thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật.