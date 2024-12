An ninh trật tự Công an TP.Hội An làm rõ vụ tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi đề (QNO) - Ngay trong ngày đầu ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an TP.Hội An đã làm rõ vụ tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề trên địa bàn.

Công an làm việc với đối tượng T.T.T.T. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, chiều 15/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Hội An đã tiến hành kiểm tra, phát hiện T.T.T.T. (SN 1974, trú xã Cẩm Hà, TP.Hội An) đang tổ chức bán số đề tại chợ Hội An (phường Minh An, TP.Hội An).

Công an đã lập biên bản và tạm giữ 1 điện thoại di động, nhiều tờ tịch đề và hơn 4 triệu đồng. Tiếp tục điều tra, mở rộng, Công an TP.Hội An đã mời làm việc với N.T.C.T. (trú Bàu Súng, Thanh Hà, Hội An), N.T.T.Đ. (trú: Tu Lễ, Cẩm Phô, Hội An), H.V.T. (trú Tân An, Hội An) và một số đối tượng khác.

Qua điều tra ban đầu, xác định tổng số tiền T.T.T.T bán số đề hơn 58 triệu đồng.

Đơn vị này đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để tiến hành xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.

Đối tượng T.T.T.T. cùng tang vật. (Ảnh: Công an cung cấp)

Được biết, đối tượng T.T.T.T. từng có tiền án, tiền sự về hành vi mua bán số đề, tuy không kinh doanh gì tại chợ nhưng hàng ngày T. đến khu vực chợ Hội An để tổ chức ghi bán số đề cho nhiều người, đồng thời nhận ghi đề qua điện thoại và ứng dụng Zalo.

Hành vi của đối tượng đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, làm phát sinh tệ nạn cờ bạc, lô đề gây nhiều hệ lụy cho xã hội.

Trong thời gian đến, Công an TP.Hội An sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh với tệ nạn cờ bạc, lô đề, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.