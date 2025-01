An ninh trật tự Công an huyện Hiệp Đức bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy (QNO) - Ngày 2/1/2025, đại diện Công an huyện Hiệp Đức cho hay vừa ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vào lúc 14 giờ ngày 30/12/2024, tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Hiệp Đức tuần tra kiểm soát, phát hiện T.V.T. (SN 1981, khối phố An Đông, thị trấn Tân Bình) và V.V.T. (SN 1999, thôn An Phú, xã Thăng Phước, cùng huyện Hiệp Đức) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy trước nhà của T.V.T.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trên người T.V.T. 11 gói chất rắn màu trắng dạng cục được xác định là ma túy heroin; trên người V.V.T. có 1 gói ma túy heroin, cùng một số dụng cụ như ống nhựa chứa nước cất và bơm kim tiêm.

T.V.T. khai nhận đang bán một gói ma túy cho V.V.T. với giá 300 nghìn đồng thì bị bắt quả tang. Các gói ma túy còn lại được T.V.T. mua để bán cho các đối tượng nghiện khác.

Sau khi bắt quả tang, công an khám xét khẩn cấp nơi ở của T.V.T. và thu giữ thêm nhiều tang vật, công cụ phục vụ mua bán trái phép chất ma túy.

Công an huyện Hiệp Đức đang tạm giữ 2 đối tượng trên để tiếp tục điều tra.