Quốc phòng - An ninh Công an huyện Tây Giang và Công an huyện Kà Lừm phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên (QNO) - Sáng 14/5, Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) và Công an huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào) tổ chức Hội nghị giao ban thường niên giữa hai đơn vị năm 2024.

Công an huyện Tây Giang và Công an huyện Kà Lừm ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác thường niên năm 2024. Ảnh: L.T

Trong 2023, công tác hợp tác đảm bảo an ninh trật tự giữa hai đơn vị đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, có kế hoạch phối hợp phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng tuyến biên giới để hoạt động. Đồng thời thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và hiệp ước mà hai nước đã ký kết về khu vực biên giới; tạo mối quan hệ khăng khít, gắn bó thường xuyên giúp đỡ nhau và nêu cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào. Nhờ đó, tuyến biên giới Tây Giang – Kà Lừm luôn được giữ vững.

Tại hội nghị, 2 bên cùng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác thường niên năm 2024 và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên. Đáng chú ý, tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm về ma túy; tiếp tục hợp tác chặt chẽ công tác bảo vệ an ninh nội bộ và an ninh trật tự trên tuyến biên giới; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tham mưu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt và tiếng Lào cho cán bộ công an 2 huyện.