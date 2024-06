An ninh trật tự Công an Phước Sơn liên tiếp bắt quả tang 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy (QNO) - Hai đối tượng bị bắt quả tang tàng trữ ma túy tại Phước Sơn đều đã từng có tiền án, bị công an tạm giữ hình sự để điều tra.

Đối tượng N.V.T. cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 26/6, đại diện Công an huyện Phước Sơn cho hay đã tạm giữ hình sự hai đối tượng liên quan 2 vụ tàng trữ trái phép ma túy trên địa bàn để điều tra.

Trước đó, trưa 24/6, Công an huyện Phước Sơn mật phục bắt quả tang đối tượng N.T.N. (SN 1986, trú tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) khi đối tượng này đang di chuyển trên đường. Phát hiện công an, đối tượng vứt ma túy trên tay, sau đó tìm cách tẩu thoát nhưng đã bị khống chế. Đối tượng khai nhận, ma túy định "phi tang" là 4 gói heroin, có trọng lượng 0,3gam, được N. cất giữ để sử dụng.

N. là đối tượng đã có 2 tiền án về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Cố ý gây thương tích” và nhiều lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Đối tượng N.T.N. cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Tiếp đó, sáng 25/6, Công an huyện Phước Sơn tiếp tục triển khai các tổ trinh sát hóa trang, mật phục bắt quả tang đối tượng N.V.T. (SN 1992, trú tại xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My) cùng về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy” khi đối tượng này đang di chuyển trên đường 14E đoạn qua xã Phước Hòa. Qua đấu tranh, đối tượng N.V.T. khai nhận mua 3,5 gam ma túy loại heroin và cất giữ trên người để sử dụng. Đây là đối tượng đã từng có 4 tiền án về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.