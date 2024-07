An ninh trật tự Công an phường Tân Thạnh được công nhận công an phường kiểu mẫu (QNO) - Ngày 18/7, Đảng ủy Công an thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024.

Đông đảo đại biểu tham dự hội nghị. ẢNH: THU - SƠN.

Trong 6 tháng đầu năm, công an thành phố đã phát hiện, điều tra, làm rõ nhiều vụ án trên các lĩnh vực. Qua đó, triệt phá nhiều chuyên án, nhiều loại tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm giảm, được Giám đốc Công an tỉnh, UBND tỉnh, UBND thành phố biểu dương, khen thưởng.

Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội đã tiếp nhận 90 vụ (giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2023). Tội phạm về ma túy đã phát hiện, bắt 18 vụ 28 đối tượng, (tăng 08 vụ 10 đối tượng so với cùng kỳ năm 2023) bắt 41 vụ 79 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Phát hiện, bắt 19 vụ 76 đối tượng đánh bạc trái phép. Triển khai nghiêm túc các giải pháp, biện pháp thực hiện Năm an toàn giao thông 2024, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đã thực hiện 471 ca tuần tra kiểm soát, 2.120 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện, lập biên bản 1.529 trường hợp vi phạm.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2024, công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Đồng thời, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh theo các chuyên đề phòng, chống tội phạm.

Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc công an tỉnh trao quyết định công nhận công an phường kiểu mẫu cho Công an phường Tân Thạnh. ẢNH: THU - SƠN.

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định công nhận Công an phường kiểu mẫu cho Công an phường Tân Thạnh.