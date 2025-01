Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ (QNO) - Đó là nhận xét của Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tại Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2024, triển khai chương trình công tác năm 2025 do Công an Quảng Nam tổ chức hôm nay 2/1/2025.

Đông đảo đại biểu lãnh đạo và đại biểu các cơ quan đơn vị trực thuộc công an Quảng Nam dự hội nghị. Ảnh: T.C

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Trại giam An Điềm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ, đại diện các sở, ban ngành và TP.Tam Kỳ cùng tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng biểu dương, đánh giá cao những thành tích nổi bật của lực lượng Công an Quảng Nam trong năm 2024.

Trong năm 2024, Công an tỉnh đã tham mưu ban hành nhiều văn bản chiến lược để chỉ đạo giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội. Toàn ngành đã nắm chắc tình hình, không để xảy ra các vụ việc bất ngờ, chủ động trong tham mưu, đề xuất.

Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho tập thể Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.C

Đồng thời, triển khai các giải pháp trọng tâm về phòng, chống tội phạm, đạt tỷ lệ điều tra, khám phá cao. Công tác công tác quản lý an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được tăng cường, xây dựng nhiều mô hình tự phòng, tự quản cơ sở.

Toàn ngành cũng chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Trong công tác đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực, nhất là trong đồng hành, giúp đỡ Công an tỉnh Sê Kông (Lào)...

Với thành tích, kết quả nổi bật trên, năm 2024 Công an tỉnh đã được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, 3 lần được Bộ Công an gửi thư khen về thành tích đặc biệt xuất sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 đồng chí nguyên lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh. Ảnh: T.C

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế mà Công an tỉnh Quảng Nam cần chú trọng khắc phục trong năm 2025, như nâng cao chất lượng nghiệp vụ cơ bản, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường lực lượng cho Công an cấp xã.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm rất đặc biệt, quan trọng đối với lực lượng Công an nhân dân và cả nước nói chung, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam cần quán triệt trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhận thức được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mỗi người trong quá trình phát triển mới, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Đặc biệt, phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXIII; chú trọng nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; tiếp tục xây dựng tập thể Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

Thay mặt Tỉnh ủy Quảng Nam, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy nhận định Công an Quảng Nam đã bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Trong đó, tiếp tục tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Trước mắt, toàn ngành tập trung đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giúp người dân vui xuân đón tết an toàn, lành mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: T.C

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Nam; thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh Quảng Nam.

Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm lại có thời hạn Đại tá Nguyễn Hà Lai giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam; trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Quảng Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị: