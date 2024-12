Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam và Công an Sê Kông tổ chức giao ban an ninh lần thứ I năm 2024 (QNO) - Ngày 24/12, tại TP.Tam Kỳ, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông (Lào) tổ chức hội nghị giao ban an ninh lần thứ I năm 2024 .

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.D

Đây là hội nghị đầu tiên về lĩnh vực an ninh giữa hai đơn vị, đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa lực lượng công an hai tỉnh.

Hội nghị do Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và Thiếu tướng Khăm-ban Phôm-mạ-ni-vông - Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông đồng chủ trì.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện trong việc thắt chặt quan hệ hợp tác song phương, góp phần bảo đảm tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới chung.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và Thiếu tướng Khăm-ban Phôm-mạ-ni-vông - Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông ký kết biên bản ghi nhớ giao ban an ninh lần thứ I năm 2024. Ảnh: T.D

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của bộ công an hai nước và chính quyền địa phương, công tác phối hợp giữa công an hai tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra biên giới, quản lý xuất nhập cảnh, xử lý các trường hợp di cư tự do và kết hôn không giá thú tại khu vực biên giới.

Đặc biệt, lực lượng an ninh đã tổ chức thành công các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho 50 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông, tăng cường hiệu quả công tác chuyên môn và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

Trao tặng 2 bộ máy vi tính cho Công an tỉnh Sê Kông. Ảnh: T.D

Tại hội nghị, hai bên đã thảo luận và thống nhất nhiều nội dung hợp tác trọng điểm trong thời gian tới. Các nội dung bao gồm việc tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác đảm bảo an ninh trong bối cảnh hai tỉnh chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp vào năm 2025 và xây dựng tuyến biên giới Quảng Nam - Sê Kông “hòa bình, hữu nghị, phát triển”.

Ngoài ra, các đại biểu đề xuất tăng cường đào tạo tiếng Việt và tiếng Lào cho lực lượng công an hai tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp.

Tại sự kiện, lãnh đạo hai bên đã ký biên bản ghi nhớ giao ban an ninh lần thứ I.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Quảng Nam đã trao tặng Công an tỉnh Sê Kông 2 bộ máy vi tính và các thiết bị văn phòng trị giá 50 triệu đồng. Hai bên cũng trao nhau nhiều phần quà thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ công an hai tỉnh tặng quà lưu niệm. Ảnh: T.D

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp khẳng định, những kết quả đạt được của hai lực lượng công an trong thời gian qua chính là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ đặc biệt, keo sơn giữa Quảng Nam và Sê Kông. Công an hai tỉnh sẽ tiếp tục thắt chặt đoàn kết, cùng nhau phối hợp bảo vệ an ninh tuyến biên giới, vun đắp tình hữu nghị giữa hai tỉnh, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam và Lào.