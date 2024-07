An ninh trật tự Công an Quảng Nam: Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống Nhờ chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác, Công an Quảng Nam đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí Lê Văn Dũng trao thưởng nóng của UBND tỉnh Quảng Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án đánh bạc qua không gian mạng. Ảnh: T.C

Trấn áp mạnh mẽ tội phạm

Liên tiếp nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên nhiều lĩnh vực đã được Công an Quảng Nam chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai qua 6 tháng đầu năm.

Lãnh đạo Công an Quảng Nam thông tin, với sự vào cuộc quyết liệt của toàn lực lượng và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của nhiều cấp, ngành, địa phương, nhiều chuyên án, vụ án lớn đã được phát hiện, điều tra, làm rõ. Trong đó, có nhiều vụ án lớn liên quan đến tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tín dụng đen... quy mô liên tỉnh.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được đẩy mạnh; nhiều chuyên án, vụ án lớn được phát hiện, điều tra, làm rõ. Trong 6 tháng đầu năm, nhiều loại tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế. Qua thống kê, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 389 vụ, làm rõ 532 đối tượng, đạt tỷ lệ hơn 73%, được Bộ Công an, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng tham dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào ngày 1/7 vừa qua. Ảnh: T.C

Công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực. Dấu ấn đáng chú ý là việc phát huy vai trò nòng cốt, thường trực của Công an Quảng Nam trong Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh; kịp thời tham mưu triển khai các mô hình đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Ngày 1/7 vừa qua, toàn tỉnh cũng đã tổ chức ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nối dài cánh tay bảo vệ an ninh...

Công an tỉnh đã tổ chức thành công hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” từ cấp huyện đến cấp tỉnh.

Công tác xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông được đẩy mạnh, quyết liệt theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngày nghỉ”.

“Công an xã chính quy, nhất là ở các địa bàn miền núi đã tích cực, sáng tạo trong việc vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với 467 súng, hơn 500 viên đạn và nhiều hung khí được thu hồi.

Ngoài ra, việc tuyên truyền, huấn luyện phòng cháy chữa cháy được triển khai rộng khắp và thiết thực, giúp nâng cao năng lực tự phòng, chữa cháy trong nhân dân.

Riêng phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” đã được hưởng ứng mạnh mẽ với gần 400 nghìn hộ gia đình đã trang bị bình chữa cháy” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh thông tin.

Công tác vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được triển khai đặc biệt hiệu quả ở biên giới, các xã miền núi. Ảnh: T.C

Duy trì ổn định về an ninh

Công an Quảng Nam được lãnh đạo tỉnh đánh giá là một trong các ngành đi đầu trong xây dựng lực lượng, củng cố mối đoàn kết nội bộ, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các mô hình, phần việc của hội, đoàn thể trực thuộc Công an Quảng Nam ở các xã vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự tạo được dấu ấn lớn trong cộng đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh thông tin, lực lượng công an toàn tỉnh luôn quán triệt chủ động thực hiện phương châm “an ninh ổn định”, ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

“Công an tỉnh sẽ triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nắm tình hình, dự báo sát, đúng, kịp thời, tham mưu “sớm, sắc, chắc, sâu” các chủ trương, biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trên địa bàn. Đồng thời, đảm bảo tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, chuẩn bị phục vụ đại hội Đảng các cấp.

Thời gian tới, toàn lực lượng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm, đảm bảo kéo giảm 5% tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06. Kỷ cương, kỷ luật, việc chấp hành điều lệnh sẽ được siết chặt, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho các bộ chiến sĩ” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho hay.

Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều đợt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, gìn giữ an ninh. Ảnh: T.C

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng biểu dương kết quả đạt được của Công an tỉnh trên các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Qua đó tạo tiền đề để Quảng Nam có thể tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư lớn vào chung tay hiện thực hóa quy hoạch tỉnh trong những năm đến.

“Lực lượng công an đã đấu tranh bền bỉ, trấn áp tội phạm quyết liệt, nhiều vụ án lớn được điều tra, làm rõ, tạo được tiếng vang không chỉ đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh mà còn trên phạm vi cả nước. Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của lực lượng công an.

Thời gian tới, Công an Quảng Nam phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, để Quảng Nam là tỉnh không có điểm nóng, không có trọng án, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh.