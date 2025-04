Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (QNO) - Sáng nay 9/4, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tổ chức lễ phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn Công an tỉnh. Ảnh: MINH TUẤN

Đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt được tổ chức với chủ đề “Công an nhân dân rèn đạo đức, luyện tác phong, trọng danh dự, đoàn kết, đổi mới, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Gắn với từng mốc thời gian cụ thể, đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt tập trung vào 5 nội dung trọng tâm: Tổ chức sinh hoạt chính trị về truyền thống vẻ vang của Đảng; khẳng định vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Công an nhân dân; sinh hoạt chính trị về truyền thống Công an nhân dân và chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; tổ chức sinh hoạt chính trị quán triệt, khắc ghi lời căn dặn: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Còn Đảng thì còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và phương châm hành động: “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”; tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tự nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tổ chức sinh hoạt về sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: MINH TUẤN

Phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, nhất là người đứng đầu phải nắm vững mục đích, yêu cầu, chủ đề, nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện đợt sinh hoạt chính trị để xây dựng kế hoạch; nêu gương với phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh phải nắm vững, thấm nhuần về truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân và sáu điều Bác Hồ dạy; tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tích cực tự phê bình và phê bình. Đồng thời, tự soi, tự sửa, tự nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh với biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, thể hiện rõ bản lĩnh của người cán bộ, chiến sĩ công an cách mạng...

Đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt được triển khai thực hiện từ tháng 3/2025 đến hết tháng 3/2026.