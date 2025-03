Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới (QNO) - Sáng 28/3, Công an Quảng Nam tổ chức hội nghị giao ban Cơ quan Cảnh sát điều tra, đánh giá kết quả triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MINH TUẤN

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Quảng Nam đã điều tra, khám phá 157 vụ án, đạt tỷ lệ hơn 89%; khởi tố mới 125 vụ với 276 bị can liên quan đến trật tự xã hội (TTXH).

Ngoài ra, bắt giữ 83 vụ với 86 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ; triệt phá 94 vụ với 175 đối tượng phạm tội về ma túy.

Từ ngày 1/3, Công an Quảng Nam chính thức áp dụng mô hình tổ chức hai cấp, không còn công an cấp huyện. Lực lượng CSĐT đã nhanh chóng tiếp nhận, bàn giao hồ sơ, tài liệu từ cấp huyện, đồng thời đảm bảo công tác không gián đoạn, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Để tăng cường hiệu quả, Giám đốc Công an tỉnh đã bố trí 9 Tổ công tác khu vực thuộc Cơ quan CSĐT và triển khai Tổ công tác 192 thực hiện tuần tra, kiểm soát, đặc biệt vào ban đêm, nhằm phòng ngừa tội phạm.

Nhờ nỗ lực này, tội phạm xâm phạm TTXH giảm 44,1% so với cùng kỳ năm 2024, với nhiều loại tội phạm như trộm cắp, cố ý gây thương tích, xâm hại trẻ em, cướp giật và lừa đảo tài sản giảm đáng kể.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam yêu cầu lực lượng CSĐT tập trung đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và các sự kiện lớn trên địa bàn.

Các đơn vị cần nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn và đối tượng, dự báo chính xác hoạt động tội phạm. Đồng thời triển khai hiệu quả công tác quản lý người nghiện ma túy, triệt phá các điểm nóng ma túy, tăng cường tuần tra đêm của Tổ công tác 192 và hướng dẫn lực lượng công an xã thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm.