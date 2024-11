An ninh trật tự Công an các huyện miền núi làm rõ 91/97 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội (QNO) - Chiều 20/11, tại huyện Tây Giang, Cụm thi đua Công an các huyện miền núi gồm Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Cụm thi đua Công an các huyện miền núi tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024. Ảnh: HIỀN THÚY

Năm 2024, công an các huyện miền núi tiếp nhận và xử lý 193/193 thông tin; 158 vụ/287 bị can thụ lý điều tra, đã điều tra làm rõ 91/97 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; khởi tố 19 vụ/36 bị can vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ và môi trường; khởi tố 13 vụ/22 bị can về các tội tổ chức sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tại các huyện miền núi xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông làm 14 người chết, 14 người bị thương.

Các đơn vị thu nhận 10.519 hồ sơ căn cước, kích hoạt 27.301 tài khoản định danh điện tử cho công dân từ đủ 14 tuổi. Vận động nhân dân giao nộp, thu hồi 430 khẩu súng các loại, 17 vũ khí thô sơ, 348 viên đạn… Trao 205 triệu đồng cho 4 hộ gia đình khó khăn xây dựng nhà tình nghĩa; thực hiện chương trình “Nồi cháo chiến sĩ” và “Bữa cơm nghĩa tình” hằng tháng…

Trung tá Lương Quốc Nghĩa - Trưởng Công an huyện Tây Giang (Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024) trao đổi ý kiến về công tác thi đua. Ảnh: HIỀN THÚY

Tại hội nghị, cụm thi đua thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 1 đơn vị; đề nghị tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho 2 đơn vị và danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho 2 đơn vị. Công an huyện Đông Giang được bầu làm Cụm trưởng Cụm thi đua Công an các huyện miền núi năm 2025.