Môi trường Công an Quảng Nam phát động "Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh" (QNO) - Nhân dịp đầu xuân mới Ất Tỵ 2025 và thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), sáng 3/2, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ chào cờ và phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Lãnh đạo Công an tỉnh trồng cây tại khuôn viên Công an tỉnh. Ảnh: XUÂN MAI

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong lực lượng Công an tỉnh tích cực tham gia phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”, chung tay trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, an toàn.

Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm và tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đối với quê hương, đất nước. Đưa phong trào “Tết trồng cây” trở thành phong trào thi đua, hành động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Chính phủ.

Cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” bằng những hành động thiết thực như: tổ chức trồng cây xanh tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa bàn đóng quân; phấn đấu mỗi đơn vị một công trình cây xanh - mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng ít nhất một cây xanh.

Lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương trồng cây sau lễ phát động. Ảnh: XUÂN MAI

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia trồng cây tại khuôn viên Công an tỉnh.