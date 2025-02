Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam tiếp nhận công tác quản lý nhà nước và nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không tại sân bay Chu Lai (QNO) - Từ 1/3/2025, Công an Quảng Nam chính thức tiếp nhận công tác quản lý Nhà nước và nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không tại sân bay Chu Lai.

Các đại biểu dự buổi bàn giao công tác quản lý nhà nước và nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không sân bay Chu Lai. Ảnh: THÀNH CÔNG

Thông tin được đưa ra tại buổi ký kết bàn giao công tác quản lý nhà nước và nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không tại sân bay Chu Lai giữa Công an tỉnh Quảng Nam, đại diện Cảng hàng không Chu Lai và Cảng vụ hàng không miền Trung tại Cảng hàng không Chu Lai.

Buổi ký kết được tổ chức tại trụ sở Công an Quảng Nam vào sáng nay 28/2.

Theo biên bản được ký kết, Cảng hàng không Chu Lai và Cảng vụ hàng không miền Trung sẽ bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh hàng không và một số nội dung khác liên quan.

Trong đó, bàn giao thẩm quyền, trách nhiệm liên quan đến giám sát, thanh tra, kiểm tra cấp phép, cấp chứng chỉ, thẻ kiểm soát an ninh hàng không. Đồng thời bàn giao hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh hàng không...

Phát biểu tại buổi bàn giao, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam nhấn mạnh, đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đang được các địa phương quyết liệt trong triển khai. Thời gian triển khai rất gấp, nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết.

Đại tá Nguyễn Thành Long dành lời cảm ơn đến Cảng vụ hàng không miền Trung, Cảng hàng không Chu Lai đã tập trung cùng với đơn vị tham mưu của Công an Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. Sau khi ký kết biên bản bàn giao, Công an Quảng Nam sẽ tích cực hoàn thiện để đảm bảo đi vào hoạt động từ ngày 1/3.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, đại diện Cảng hàng không Chu Lai và Cảng vụ hàng không miền Trung ký kết biên bản bàn giao. Ảnh: THÀNH CÔNG

Trong giai đoạn chuyển tiếp, Công an Quảng Nam sẽ duy trì phối hợp, đồng hành với lực lượng công an đến 1/5 và giai đoạn tiếp theo, đảm bảo không để xảy ra sai sót nào trên lĩnh vực an ninh hàng không; không xáo trộn, đứt gãy dây chuyền vận tải hàng không.

Ngoài ra, công tác bàn giao thực hiện theo nguyên tắc không ảnh hưởng tiêu cực đến công tác an toàn hàng không; bảo đảm tốt việc kiểm soát an ninh, phòng ngừa, cung cấp dịch vụ kiểm soát an ninh trước chuyến bay.

Việc bàn giao không ảnh hưởng đến hợp tác song phương, đa phương trong lĩnh vực an ninh hàng không và cam kết quốc tế của Việt Nam; bảo đảm tuân thủ đúng các quy định pháp luật, phù hợp các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo liên ngành.

Cũng theo biên bản ký kết, từ 1/3, Công an tỉnh Quảng Nam chính thức tiếp nhận và chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh hàng không và nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại Cảng hàng không Chu Lai.

Sau buổi ký kết, Công an Quảng Nam sẽ công bố thành lập Đội An ninh hàng không trực thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.