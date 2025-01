Quốc phòng - An ninh Công an TP.Hội An điều tra, khám phá án đạt 83,6% (QNO) - Ngày 9/1/2025, Công an TP.Hội An tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2024.

Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an TP.Hội An được biểu dương, khen thưởng. Ảnh: PHAN SƠN

Năm qua, lực lượng Công an thành phố nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các loại đối tượng, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố và các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc. Đồng thời tham mưu giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện, vụ việc liên quan đến tôn giáo, không để phức tạp, tạo thành điểm nóng.

Các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị được thực hiện hiệu quả góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Năm 2024, trên địa bàn Hội An xảy ra 73 vụ xâm phạm trật tự xã hội, giảm 5 vụ so với năm 2023. Công an thành phố đã điều tra, khám phá 63 vụ, tỷ lệ 83,6%, vượt chỉ tiêu.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, nhất là tập trung thực hiện hiệu quả Đề án 06. Công tác phòng cháy chữa cháy được quan tâm, thực hiện quyết liệt; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh.

Dịp này, 11 tập thể thuộc Công an TP.Hội An được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 34 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.