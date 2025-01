Công nghiệp Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, thương mại của Hội An vượt kế hoạch (QNO) - Ngày 8/1, UBND TP.Hội An tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động ngành công nghiệp và thương mại năm 2024; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025.

Trao chứng nhận sản phẩm trên địa bàn TP.Hội An được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024. Ảnh: ĐỖ HUẤN

Năm qua, giá trị sản xuất ngành thương mại TP.Hội An đạt khoảng 1.065 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2023 và đạt 107,9% so với kế hoạch.

Thành phố đã khảo sát, lập danh mục đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng tại chợ cá Hội An, chợ các phường Thanh Hà, Cẩm An, Cửa Đại, Cẩm Phô, Tân An và đưa vào hoạt động khu ẩm thực chợ đêm phường Cẩm Châu, khai thác và quản lý khu chợ hải sản xã Tân Hiệp.

Nhiều hoạt động xây dựng kênh phân phối và xúc tiến thương mại được đẩy mạnh cả trong và ngoài thành phố. Thành phố cũng tăng cường quản lý và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong thương mại.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong năm đạt 733 tỷ đồng, tăng 2,64% so với năm 2023 và vượt 4% so với kế hoạch. Cụm công nghiệp Thanh Hà thu hút 9 dự án đầu tư mới và đã bố trí 7 cơ sở sản xuất thuộc diện di dời (đợt 2) vào sản xuất.

Công tác quản lý nghề truyền thống và các làng nghề, làng nghề truyền thống được duy trì hiệu quả. Địa phương có thêm 5 nghề gồm may đo, cao lầu, đèn lồng Hội An, bắp nếp Cẩm Nam, chiếu cói Cẩm Kim được Sở NN&PTNT Quảng Nam công nhận nghề truyền thống.

Năm 2024, cả 16 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố được đánh giá, bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, trong đó có 2 sản phẩm đoạt giải C, 3 sản phẩm giải khuyến khích.

Tham gia Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2024, Hội An có 2 tác phẩm đoạt giải ba, gồm “Đèn hoa sen” của nghệ nhân Võ Tấn Tân và “Tiên đàng” của Nghệ nhân ưu tú Huỳnh Sướng.