Quốc phòng - An ninh Công an TP.Tam Kỳ được Bộ Công an tặng Cờ thi đua (QNO) - Chiều 8/1/2025, Công an TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2024 và triển khai chương trình công tác năm 2025. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ đến dự.

Công an TP.Tam Kỳ được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2024. Ảnh: THU SƠN

Năm 2024, Công an TP.Tam Kỳ chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác và đạt nhiều kết quả nổi bật. Lực lượng công an nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các loại đối tượng, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Công an thành phố gọi hỏi, răn đe, giáo dục 170 lượt đối tượng hình sự, ma túy; duy trì hoạt động tổ công tác đặc biệt. Công an xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm tra ban đêm kết hợp kiểm tra lưu trú. Qua tuần tra, phát hiện 7 đối tượng trộm cắp tài sản; 15 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 2 vụ/2 đối tượng tàng trữ pháo; 1 vụ/1 đối tượng tàng trữ vũ khí thô sơ. Bắt, giam giữ 243 đối tượng; thụ lý, điều tra 291 vụ/355 bị can.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Ảnh: THU SƠN

Công an thu nhận 19.794 hồ sơ căn cước, 8.987 hồ sơ định danh điện tử mức 2. Xây dựng mới 26 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 40 điểm chữa cháy công cộng. Triển khai 3 đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, hơn 1.000 ca tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện, lập biên bản hơn 3.600 trường hợp vi phạm.

Với những kết quả đạt được trong năm 2024, Công an TP.Tam Kỳ được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2024; Đảng bộ Công an thành phố được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 11 đơn vị được công nhận “Đơn vị Quyết thắng”.